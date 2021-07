Medios en Estados Unidos dieron cuenta de la muerte de un hombre llamado Stephen Harmon, que murió de coronavirus la semana pasada. Previamente, la víctima había expresado abiertamente su rechazo a las vacunas COVID e incluso había emitido burlas.

Según detalla BBC, Harmon era miembro de una iglesia llamada Hillsong en la ciudad de Los Angeles (California), asegurando que “entregaba toda su seguridad a dios”, negando de paso la opción de inocularse.

“Tengo 99 problemas, pero la vacuna no es uno de ellos”, había indicado en Twitter durante junio de este año.

No obstante, a fines de ese mes contrajo una enfermedad respiratoria y su estado de salud empeoró a los pocos días, por lo que fue hospitalizado en la ciudad antes mencionada.

En ese momento, y pese a su delicado estado de salud, Harmon indicó que seguiría rechazando la vacuna contra la COVID.

“Por favor, recen todos, quieren intubarme y conectarme a un ventilador. No sé cuándo me despertaré, por favor recen”, expuso en redes sociales el miércoles pasado.

Please don’t be like Stephen Harmon. This is serious people! pic.twitter.com/QOOpaQi8if

— Childish Bambino👨🏾‍💻 (@SwagIsLoading) July 22, 2021