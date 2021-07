Medios internacionales dieron cuenta de la historia de un joven vietnamita llamado Do Quyen, quien entre 2020 y 2021 se sometió a nueve intervenciones quirúrgicas en su rosto, argumentando estar cansado de ser rechazado por su aspecto físico.

De acuerdo al diario español La Vanguardia, el muchacho de 24 años indicó que a fines de 2019 fue rechazado de un puesto de trabajo como maquillador profesional, asegurando que el reclutador se “burló de él por su aspecto”.

“Una vez tuve una entrevista durante la cual el jefe se rió de mí abiertamente”, detalló a través de un video en TikTok.

Aquello habría provocado una especie de trauma en él, a lo que se sumó una especie de complejo de inferioridad.

Fue así como a comienzos de 2020 consultó por primera vez al cirujano plástico, quien le recomendó que podía realizar operaciones en mentón, nariz y párpados para darle mejor aspecto.

Todo indica que Do Quyen quedó bastante conforme con los resultados, ya que desde ese momento inició una serie de cirugías con las cuales quedó irreconocible.

En total el joven gastó 15.000 dólares, 11.437.650 pesos chilenos, en nueve operaciones en la cara. Se estima que hubo cirugía de párpados, implante y remodelación de labios, rinoplastia, implante de mentón y carillas de porcelana para su sonrisa.

“La primera vez que llegué a casa tras la cirugía, mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho, pero no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro”, expuso.

Si bien varias personas le han felicitado por los cambios, también han existido críticas hacía él por la gran cantidad de operaciones.

Ante aquello, Do Quyen sostiene que: “No me arrepiento de ninguna operación, ahora soy feliz”.

Hay que señalar que, tras las intervenciones, el escenario laboral para el joven ha mejorado considerablemente, ya que ha recibido decenas de ofertas de trabajo, tanto de maquillador como modelo de ropa.

“Todo esto es gracias a alguien que me dejó para que me encuentre de nuevo”, concluyó.