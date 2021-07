Medios internacionales dieron cuenta de una tragedia que ocurrió en China la semana pasada, donde se registró la muerte de una joven influencer tras caer 50 metros desde una grúa pluma en la provincia de Guizhou.

De acuerdo a lo expuesto por Yahoo Noticia, la muchacha se llamaba Xiao Qiumei (26) y solía publicar gran cantidad de videos en TikTok, en los cuales daba cuenta de su trabajo.

En aquella red social la joven tenía 110.000 seguidores y era conocida como “la chica de grúa torre más bonita”.

El deceso de la muchacha se produjo el pasado jueves. En ese instante ella estaba en medio de su jornada laboral en una construcción.

Si bien su familia sostiene que ella guardaba su teléfono mientras operaba la grúa, los últimos registros de éste mostraban que existían registros grabados minutos antes de la caída.

Por ahora la investigación se centra en determinar cómo se produjo aquella caída, debido a que a esa hora no había nadie más dentro de la grúa.

No obstante, de momento no puede descartarse la hipótesis del homicidio, debido a que las cámaras de seguridad no estaban grabando a esa hora.

Hay que señalar que Xiao Qiumei se había iniciado desde muy joven operando grúas. En la actualidad estaba casada tenía dos hijos.