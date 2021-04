Medios en Italia dieron a conocer la historia de un joven llamado Michele Dal Forno (21), un repartidor de pizzas de la ciudad de Verona que el pasado fin de semana recibió un extenso corte con cuchillo en su rostro, luego de defender a una menor de edad que era agredida en plena calle.

El propio Michele contó la historia al periódico Corriere della Sera, indicando que en la actualidad está estudiando Ingeniería Mecatrónica, pero en las noches trabaja como repartidor de comida para ganar dinero en medio de la pandemia.

El pasado sábado, indica, mientras realizaba una entrega en un barrio periférico de aquella ciudad vio que una adolescente era amenazada por dos sujetos en plena calle, por lo que decidió intervenir.

“Acababa de entregar las pizzas en un apartamento y me dirigí a pie hasta el punto donde había estacionado. Debían ser las 08:30 de la noche. Escuché voces y me fijé en una niña, a la que sólo conozco de vista, discutiendo con dos adolescentes bastante amenazantes, que le gritaban”, inició.

“No podía irme. Me acerqué, la saludé y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella respondió que todo estaba bien pero que obviamente estaba muy asustada. De todos modos, uno de los dos se acercó a mí y empezó a dar vueltas a mi alrededor, insultándome y repitiendo que tenía que volver a entregar las pizzas y ocuparme de mis propios asuntos”, agregó.

Haz click aquí para mostrar el contenido

En el relato, Dal Forno indicó que uno de los jóvenes se acercó a un metro de su cara y, en un acto rápido, sacó un cuchillo que tenía en su bolsillo y le propinó un corte en su rostro.

El repartidor cayó al suelo y sus agresores huyeron corriendo desde el lugar, mientras la adolescente quedó llorando. “Todo fue muy rápido, ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de que estaba armado”, explicó.

“Le pregunté quiénes eran esos dos, me respondió que temía que la mataran si me lo revelaba. Luego me enteré de que sus padres habían estado buscando durante mucho tiempo formas de mantener a su hija alejada de esos compañeros. Y ahora en el barrio corre el rumor de que esa misma noche uno de los dos se habría jactado con sus amigos de haber apuñalado a un italiano”, sostuvo.

El corte se extendió desde la oreja izquierda hasta la zona de la nariz. El muchacho necesitó cerca de 60 puntos de sutura y en el futuro deberá ser operado. No obstante, él mismo sostiene que volvería a realizar un acto similar.

“¿Si lo volvería a hacer? Seguro”, concluyó.

Hay que señalar que el agresor de aquella noche fue detenido por las autoridades. Se notificó que se trata de un muchacho de nacionalidad albanesa.