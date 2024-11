Una tienda en China ya no usa maniquís para promocionar su ropa, sino que ahora mujeres lucirán las prendas en caminadoras.

Aunque sea algo loco de leer, una tienda en China dejó de lado lo automatizado y optó por algo más real, pues luce sus prendas en mujeres que modelan el vestuario en una caminadora.

“Una cadena minorista china ha reemplazado los maniquíes tradicionales por mujeres reales caminando en caminadoras y usando su ropa”, se muestra en la descripción del video en redes sociales.

Según la publicación, usar humanos en lugar de maniquís inanimados ayuda a los clientes a “ver cómo se ajustan y se mueven las prendas en una persona”.

En el video, se logra ver a las modelos caminando sobre las cintas móviles, las cuales están ubicadas justo frente de la tienda de ropa de diseñador ITIB en un centro comercial, según detalla New York Post.

Mientras aquello ocurre, los transeúntes se quedan frente a la exhibición, asombrados por la curiosa actividad.

A Chinese retail chain has swapped traditional mannequins for real women walking on treadmills, wearing their clothes.

They believe this helps customers see how the garments fit and move on a person.

pic.twitter.com/pup3cdWyNa

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 10, 2024