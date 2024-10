Un popular snack para niños que se vende en Estados Unidos, llamado “Goldfish”, ahora cambió su nombre por un reconocido plato chileno, le llaman “Chilean Sea Bass”, pero en Chile es conocido como bacalao. En otros lugares de Latinoamérica también se le dice mero austral, o incluso, merluza negra.

Se trata de la marca de snacks Pepperidge Farm, de la compañía Campbell’s, que tras 62 años vendiendo las galletas con forma de pescado, ahora está apostando por una nueva estrategia que apunta a atraer al público adulto.

De hecho, cuando Pepperidge Farm lanzó Goldfish en el año 1962, tenía la intención de se comercializara como un refrigerio para adultos en los bares, pero terminó atrayendo a los infantes, según recoge CNN.

“Sabemos que los Goldfish son un icono en las loncheras, pero la verdad es que son amados por los consumidores de todas las edades. Por eso, como recordatorio divertido, decidimos darle a nuestra icónica galleta de queso cheddar un nombre nuevo, divertido y para adultos”, dijo al medio Danielle Brown, vicepresidenta de Goldfish.

¿Por qué bacalao chileno?

se trata de una edición especial, por lo que solo estará disponible por tiempo limitado y por compras online. La marca también busca incentivar el consumo de snacks como este.

“Con tantas marcas nuevas que crean versiones modernas y más saludables de los bocadillos favoritos de la infancia de los consumidores, creo que es una clara indicación de que necesitan que se les recuerden sus clásicos amados que inspiraron a estos imitadores”, comentó Nate Rosen, experto en tendencias de bienes de consumo envasados.

Pero, ¿por qué bacalao chileno? Resulta que Chile exporta esta es especie y en EE.UU. tiene una importante fama. De acuerdo con un estudio de mercado de la Dirección General de Promoción de Exportaciones (ProChile), el bacalao en Norteamérica es un pez fino.

“En EE.UU. está visto como un pez caro, que se encuentra en los mejores restaurantes y que tiene un precio de venta en retail sobre los 25 dólares por libra. Se aprecia su sabor y textura, y se considera una exquisitez, por lo que ha sido ensalzado por distintos medios de prensa y el consumidor está dispuesto a pagar su precio para consumirlo”, dice el reporte.

Los populares Goldfish cambiarán de nombre por tiempo limitado y ahora se llamarán Chilean Sea Bass https://t.co/cGK6yWERvp — Gabriela Frías (@gfrias) October 23, 2024

Su nombre suele confundirse con la merluza. BiobioChile consultó a Nicolás Pérez, biólogo marino de Sernapesca y creador de contenido sobre los océanos en redes sociales, donde es conocido como @nico.olasp.

“Siempre existe confusión con los nombres comunes, porque van cambiando entre países o incluso entre regiones. (…) La especie Dissostichus eleginoides se le conoce comúnmente en Chile como bacalao, bacalao de profundidad para ser más específicos. Pero he escuchado que le dicen mero o robalo. No me extrañaría que le digan merluza negra también”, aclara el experto.

“Por eso es importante cuando hablamos de flora y fauna por sus nombres comunes, mencionar el nombre científico”, agrega.