La semana pasada, el Ayuntamiento de Gumi, en Corea del Sur, anunció la desaparición de su primer robot administrativo, hallado sin respuesta tras arrojarse por unas escaleras de dos metros. Los medios locales describieron lo sucedido como el primer suicidio de un robot en el país.

El robot, nombrado en agosto de 2023, fue uno de los primeros en ser utilizado de esta manera en la ciudad. Fabricado por Bear Robotics, una startup californiana especializada en robots-camareros, este aparato trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde y contaba con su propio carné de funcionario, recabó DW.

Un funcionario del ayuntamiento declaró a AFP que testigos vieron al robot “dando vueltas en un punto como si hubiera algo allí” antes de que se produjera el accidente. La causa exacta de la caída aún se está investigando, y se han recogido piezas para ser analizadas por la empresa fabricante.

El robot, que era capaz de llamar a un ascensor y moverse de planta por sí solo, ayudaba en la entrega diaria de documentos, la promoción de la ciudad y la provisión de información a los residentes locales. “Formaba parte oficialmente del ayuntamiento, era uno de los nuestros”, dijo un funcionario. “Trabajaba con diligencia”.

Los titulares de los medios locales cuestionaron el aparente suicidio del robot, con preguntas como “¿Por qué lo hizo el diligente funcionario?” y “¿Era el trabajo demasiado duro para el robot?”.

Vale mencionar que Corea del Sur es uno de los países más entusiastas en el uso de esta tecnología, con la mayor densidad de robots del mundo, según la Federación Internacional de Robótica. De hecho, estadísticamente, tiene un robot industrial por cada 10 empleados.

Por el momento, el Ayuntamiento de Gumi no tiene previsto adoptar un segundo robot oficial, según declaraciones a AFP.

See how Bangujeong restaurant has transformed into a tech marvel with over 30 multi-robots handling serving and bussing around the clock! #Innovation #Robotics #TechStartup

Learn how Servi Plus can support and grow your business today 🤖✨👉 https://t.co/vTmUsa1uzj pic.twitter.com/VjBvuzyI1h

— Bear Robotics (@bearrobotics) June 5, 2024