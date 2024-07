Durante varias semanas se especuló bastante respecto a la situación de un creador de contenido para redes peruano llamado Óscar Curi, a quien generalmente se le veía en viajes por el mundo.

Curi tiene más de 700 mil seguidores en redes como TikTok o Instagram, donde muestra sus viajes por países exóticos como Bangladesh o la India.

De hecho, en varios videos se le puede ver realizando acciones extremas, como probar comida callejera en este último país, lo que fue considerado como un grave riesgo para su salud.

Sin ir más lejos, uno de sus videos con más visualizaciones lo muestran en un hospital de aquel país, indicando: “No coman comida en la calle en la India”.

Caso de Óscar Curi

Fue tras aquello que, al menos en redes sociales, el rastro de Oscar Curi desapareció por varias semanas, lo que llevó a que sus seguidores elaboraran gran cantidad de especulaciones en torno a su destino.

Por un tiempo largo, en Internet, se dijo que el hombre estaba muerto, o que incluso había sido secuestrado. No obstante, él mismo se encargó de descartar todo lo anterior.

Esto fue a través de un video que él mismo público, donde se le puede ver paseando a su perro, aparentemente, en su natal Perú.

“Han pasado unas cosas en mi vida últimamente, que es algo privado y no puedo compartir. Sólo quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo, de carne y hueso”, sostuvo.

“No voy a decir lo que pasó. Yo sé que ustedes imaginan lo que es. Sólo quería decir que no publiquen cosas… Hay gente que dijo que morí en un accidente automovilístico, que morí quemado, que me han secuestrado… Pero nada. Volví para aclarar que no estoy muerto”, añadió.

Pese a esta actualización, todo indica que el joven peruano volvería a ponerse en riesgo, ya que anunció viajes a Corea del Norte y Siria.