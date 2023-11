Una mujer de 70 años dio a luz a gemelos en un hospital de Uganda. Los bebés lograron nacer y se encuentran en buen estado, pese a toda las dificultades que existieron en el parto.

De acuerdo a la BBC, la mujer fue identificada como Safina Namukwaya y, desde ya, se habla que ocurrió un milagro médico en África, teniendo en cuenta la edad de la mujer.

“Se trata éxito médico; se trata de la fuerza y ​​la resistencia del espíritu humano”, indicaron en un breve comunicado desde el Hospital Internacional y Centro de Fertilidad de Mujeres de Kampala.

“Hemos logrado lo extraordinario: ¡darle gemelos a la madre más anciana de África, de 70 años!”, agregaron.

Lo cierto es que esto fue posible mediante un método de fecundación in vitro, el cual se llevó a cabo tres años después del último parto de Namukwaya.

At 70 years, Safina Namukwaya delivers twins today:@WHIFCug Sets African Record! Celebrating our 20th anniversary, we've achieved the extraordinary – delivering twins to Africa's oldest mother aged 70! This a historic event#Uganda #pregnancy #ivf #fertility pic.twitter.com/gY8K9M91cS

— Women's Hospital Int (@WHIFCug) November 29, 2023