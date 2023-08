Esta mañana los matinales de televisión dieron cobertura a los efectos del temporal en diversas regiones del país. En este contexto, Chilevisión mostró en vivo como un repartidor de delivery arruinó su moto al intentar cruzar por una calle totalmente anegada en Talca.

El hecho ocurrió en esa ciudad durante las primeras horas del día. Justo en ese instante, Contigo en la Mañana mostraba los efectos del desborde del río Claro.

El trabajador intentó pasar por una de las avenidas llenas de agua, pero luego de unos segundos se pudo apreciar que su vehículo comenzó a perder potencia, hasta que finalmente se detuvo.

Ante esto no tuvo más remedio que comenzar a empujar el aparato hasta el otro extremo de la calle.

Repartidor atrapado en Talca

La situación incluso fue comentada en el programa antes indicado, donde criticaron la situación expuesta en cámara.

En un inicio, Julio César Rodríguez trató de ver el lado más humano: “Este hombre de Pedidos Ya es para sacarse el sombrero. Si el hombre llega con el pedido a tiempo es para darle propina. No, ya murió la moto. Bueno, cuando hay vocación”.

No obstante, con el paso de los segundos expresó sus reparos ante la situación, teniendo en cuenta que era muy probable que la motocicleta se hubiera arruinado.

“El hombre no calculó bien. Va por el lado más hondo, ni siquiera se fue por la orilla. Pero qué hizo. Esa moto murió, no la hace partir más. No logro entender lo que hizo”, enfatizó.

Hay que señalar que expertos sostienen que, cuando una moto se moja, son varios los aspectos que se deben tomar en cuenta.

De acuerdo a lo que sostiene el diario El Universal: “Lo primero que se recomienda es actuar con rapidez, ya que si la motocicleta estuvo por mucho tiempo expuesta al agua hay mayor probabilidad de que entre en partes y piezas fundamentales del motor”.

“Si el agua se filtra al motor, la moto tendrá dificultades para arrancar, ya que el líquido puede mezclarse con el aceite dentro del motor y requerirá un cambio de aceite”.

Asimismo, se deja en claro que, si una moto estuvo mucho tiempo en ese ambiente, es muy probable que se deba realizar un cambio de batería.