No cabe duda que los bautizos son hitos importantes dentro de las familias católicas, muchas de ellas incurren también en varios gastos. En este sentido, un médico mexicano reveló las exigencias que le hizo una madre para que fuera padrino de su hija.

Esto lo relató Sergio Saldaña a través de TikTok, donde indicó que fue una excompañera de universidad quien le pidió un par de requerimientos de corte económico.

“Ella era mi compañera, no mi amiga, porque no digamos que nos contamos cosas. En fin, la conocía pero no habíamos compartido tanto”, indicó.

“Le respondí que ‘okay, pero qué esperas de mí’, ella me dijo: ‘Bueno tienes que pagar la misa, la fiesta y además en mi familia se acostumbra que el padrino de bautizo pague una mensualidad hasta los 18 años”, agregó en su relato.

Médico no fue padrino

“Ella me dijo además: ‘te escogí a ti porque vi que tienes tu consultorio, además siempre andas con ropa chida’. Bueno esta ropa me ha costado mi trabajo, además no voy a mantener al morro (niño), si yo no lo hice”, siguió.

“Le respondí que la verdad prefería no hacerlo y le aconsejé que encontrara alguien con quien compartiera la misma costumbre”, concluyó.

El médico concluyó su relato asegurando que la mujer no quedó conforme con la respuesta y no le volvió a hablar tras su negativa.

Como resumen agregó que es padrino de los hijos de sus dos hermanos, quienes en ese momento sólo le pidieron que le hicieran un regalo a su ahijado.