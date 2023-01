No cabe duda que el sur de Chile es un destino predilecto para descansar durante el verano. En este contexto, para muchos el viaje en barcaza a Chiloé es una experiencia reconfortante, sin embargo, una mujer que hizo el trayecto por primera vez no lo pensó de esta forma.

Se trata de un registro que fue viralizado el pasado jueves Tiktok, el cual cuenta con más de 1 millón de reproducciones. Allí se muestra la reacción de una persona que no le pareció prudente el transporte por este medio.

“Primera vez que vamos a Chiloé y realmente íbamos a consultar, pero después nos dimos cuenta que ya íbamos en camino a la barcaza”, expuso la usuaria Pauly Alejandra.

Todo indica que los protagonistas son la madre de la joven y su esposo. La mujer, evidentemente nerviosa por subir al navío, comienza a decir: “¿Darwin, no se suponía que íbamos a consultar? Pero es que si sigue. Darwin me duele la guata, Darwin, no huevees (sic) po. Se tenía que consultar, no seguir”.

Segundos después, tras ver camiones ingresando al barco, los reclamos continuaron: “¡Ay, no, me duele la guata Darwin! Mira ese camión, ese camión se va a hundir. Ay, Darwin”.

Mujer viajar a Chiloé

“No sé cómo agarramos tanto vuelo. En serio, es preocupante lo tuyo Darwin. Te juro que eso se va a hundir. Mira, hay un camión. No caímos (cabemos) nosotros ahí, no caímos, Darwin”, expresó sobre el final.

Como era de esperarse el video generó gran cantidad de reacciones en cuestión de horas. En este sentido, muchas personas precisaron que las embarcaciones para cruzar a Chiloé son seguras.

“Darwin sabe que las cosas no planeadas son las mejores”, “Dime que eres de Santiago sin decirme que eres de Santiago”, “Me gustaría tener la paciencia de Darwin”, fueron algunos de los comentarios.

En registros posteriores, publicados por la joven, se muestra que sus padres finalmente pudieron disfrutar de su viaje por Chiloé, pese al viaje en barcaza.

“Te dan ganas de vomitar al comienzo y hay mucha agua, pero el trayecto es corto y es súper bonito todo (…) pero nosotros íbamos a consultar antes, de hecho nos enteramos del precio estando arriba”