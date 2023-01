Aunque parezca insólito, guardias de una prisión en Canadá atraparon a una paloma que portaba una pequeña mochila llena de droga en el patio de la penitenciaria.

El hecho ocurrió a fines de diciembre en la penitenciaria federal de Abbotsford, ubicada en Columbia Británica (Canadá). Según informó el canal Global News, en el interior del diminuto bolso, el ave trasladaba 30 gramos de metanfetamina.

“La paloma fue vista por primera vez dentro de los muros y aparentemente llevaba un pequeño paquete, una especie de mochila adherida”, comentó John Randle, presidente de la Región del Pacífico para la Unión de Oficiales Correccionales Canadienses, al citado medio.

Mientras los guardias estaban haciendo una ronda preventiva por las instalaciones donde los reos juegan y practican deportes, se percataron de la presencia del ave gris con el paquete atado a su espalda.

Con 13 años trabajando en la prisión, Randle nunca escuchó de pájaros para contrabandear elementos ilegales. “Es casi como si los reclusos y los delincuentes retrocedieran en el tiempo y usaran tecnología más antigua”, agregó.

Asimismo, el funcionario afirmó que era bastante común la presencia de drones o de personas lanzando estupefacientes al interior del establecimiento. Además, recalcó “que el problema de las drogas crece día a día”.

Randle catalogó el incidente con la paloma como “una especie de golpe de realidad” y añadió que en estos casos la creatividad de las personas no tiene límites.

