En esta era es posible comercializar casi cualquier cosa a través de internet, pero seguramente pocos imaginaron que vender fotos de sus pies se podría transformar en un negocio.

El objetivo, explotar la podofilia, es decir, el fetiche por los pies. Un interés sexual que parece fuera de lo común y se despierta ante la observación de la forma, el tamaño y sus características.

Tras descubrir esto, muchas personas comenzaron a vender fotos de sus pies a través de plataformas dedicadas exclusivamente para esto, e incluso en Twitter o TikTok. Algunos señalan que es un negocio que puede ser rentable.

Pero, ¿qué hay de real detrás de un negocio que muchos TikTokers plantean como millonario?

“Su máxima experiencia sexual está en una conducta contemplativa, táctil y olfativa”

En la temporada 2 de la serie “Sex and the City”, el personaje Charlotte se encuentra con un vendedor de zapatos que tiene un fetiche por los pies.

Como ella está ahorrando para un verano en los Hamptons, accede que el vendedor, cegado por sus pies, le regale un hermoso par de zapatos. Al saber que fue sólo por la extraña obsesión del vendedor, Charlotte se siente culpable y finalmente los devuelve.

Como estaban usados, no los pudo retornar y el vendedor le propuso dejar que se probara 6 pares de zapatos como forma de pago. Charlotte se los probó y el vendedor disfrutó cada momento.

Esa escena muestra claramente lo que es la podofilia, cuando una persona siente placer solo con la observación de los pies.

Según explica a GQ la psicóloga Consuelo Martin, “para ellos, su máxima experiencia sexual está en una conducta contemplativa, táctil y hasta olfativa de los pies. Su fuente de placer está en esa conducta”.

“Para los podofilos esta práctica es sinónimo de excitación erótica y orgasmo”, agrega.

Este es un fetiche común y más frecuente en los hombres, y que más de alguien vio como un negocio que podría ser muy rentable.

De hecho, la venta de fotos de pies a través de internet ya es una realidad. Probablemente, un oficio extraño, pero que para muchos puede llegar a ser una fuente de ingresos.

Vender fotos de pies en internet: un negocio polémico, pero posible

Durante este año, TikTok se llenó de anuncios donde influencers señalaban que ganaban dinero con la venta de imágenes de sus pies, aprovechando este fetichismo.

Sin embargo, se descubrió que muchos de estos videos eran solo anuncios que habían sido encargados por la plataforma FeetFinder, especialista en la venta de contenidos de pies, indicó NBC News.

A partir de esta polémica, el fundador y director ejecutivo de FeetFinder, Patrick Nielson señaló que “se sugirió a cualquier persona influyente que publicó un anuncio de buscador de pies sin estas divulgaciones que eliminara ese video lo antes posible”.

Sin embargo, continúan apareciendo usuarios que asguran que obtienen dinero vendiendo fotos de sus pies, porque tal como Only Fans, este tipo de contenido es demandado.

De acuerdo a The Cut, existen plataformas como InstaFeet o FeetFinder, pero algunos creadores de contenido también ofrecen este tipo de material a través de plataformas sociales como Twitter, Instagram o Reddit.

Así pueden ganar seguidores que son potenciales clientes y evitan el pago que exigen los sitios web por el uso de su tecnología.

Recomendaciones de una experta

Una conocida creadora de contenidos es Sarah Jalees, quien comenzó en la venta de fotos de pies en 2017 luego de investigar la comunidad interesada en este fetiche. De acuerdo a un video que publicó en TikTok, “mientras tengas un par de pies, puedes tener éxito”.

Para explicar sus buenas ventas indicó a The Cut que “una de las razones por las que me va bien es porque tengo muchos clientes que dicen que les gusto porque soy como una madre suburbana, ¡y es porque lo soy! Resulta que tengo un lado picante… si lo haces por dinero, no vas a durar mucho”.

A su juicio, el trabajo es igual que crear una marca publicitaria. Primero, debes investigar sobre los diferentes fetiches y qué tienes para ofrecer a los clientes. Hay que encontrar la forma de atraer gente como se haría con cualquier otro producto y trabajar para ofrecer excelencia en el servicio.

Pero, ¿dónde vender?. Sarah indicó “Comencé solo con TikTok e Instagram, pero terminé con Reddit, Twitter, OnlyFans y Fansly. Elegí dos cuentas para publicar diariamente: se necesitan horas al día para responder mensajes, publicar y crear contenido”.

La mujer indicó que en un mes ganó más de 3 mil dólares (2.8 millones de pesos) al vender fotos de sus pies en internet. Algo que logró con clientes constantes y muchas conversaciones, en las que descubre quién está dispuesto a realmente pagar por sus servicios.

Pero aclara que no siempre fue así, al principio demoró 1 mes en lograr 5 dólares, porque comenzó sin seguidores. No obstante, a medida que pasa el tiempo, puedes lograr ganar más, aunque no es un plan para hacerse rico rápidamente, como lo insinúan algunos anuncios.

Una universitaria que buscó dinero fácil

En agosto de este año, el portal Insider publicó el testimonio de una joven universitaria de 21 años que decidió vender fotos de sus pies a través de internet.

La chica indicó que además de la universidad, trabajaba en un laboratorio del campus, por lo que no tenía tiempo para un segundo trabajo. Fue así que apostó por la venta de imágenes de sus pies desde que ingresó a su casa de estudios.

Sin embargo, no utilizó las típicas plataformas como “FeetFinder”, sino que realizó la venta a través de Twitter y Reedit. Usando un seudónimo y hashtag específicos para llegar a los usuarios, consiguió recibir mensajes directos de interesados que no dudaron en comprar sus fotos.

“Cuando tenga un par de horas libres, publicaré en línea y luego pasaré tiempo revisando mensajes directos, interactuando con las personas y tomando las fotos y los videos que desean. Ni siquiera tengo que asegurarme de tener una pedicura, porque algunas personas no quieren eso y algunas personas pagarán para que te hagas una”, mencionó Riley, un nombre que inventó para cuidar su privacidad.

La joven admitió que sus amigos saben el oficio que realiza. Para ella es bastante fácil, afirma. “Gano un par de cientos de dólares cada mes, que uso como dinero para gastos. Normalmente, lo uso para ir a comprar ropa”, confesó.

Riley señaló que no es sólo capturar instantáneas, sino que también le piden cosas específicas como grabarse mientras se quita lentamente los calcetines, frota sus pies con aceite o camina descalza por algún supermercado.

“Creo que muchas personas que responden a mis publicaciones sienten mucha vergüenza por su adicción al contenido de fetichismo de pies, por lo que hay mucha rotación de clientes”, indicó.