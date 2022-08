La joven venezolana se defendió de las críticas y dejó en claro que su video fue una humorada. " He tenido mis cosas por mi misma, no por ningún huevón", sentenció.

Bastantes reacciones ha traído el video que, hace una semana, protagonizó una venezolana llamada Lina Baez, quien a modo de broma realizaba un llamado a las mujeres a cuidar a sus maridos ante la llegada de mujeres de su país. En las últimas horas, la joven alzó la voz.

A través de otro video en TikTok, Báez indicó que ha recibido bastantes críticas en los últimos días, tanto de mujeres como hombres.

Asimismo, en una entrevista, dejó en claro que el caso incluso ha sido replicado en Venezuela, donde fue vista por su mamá.

“No soy de Maracay ni de Nicaragua. Soy de Caracas. No soy ninguna malandra tampoco. Solo el video que fueron fue comedia. Me provocó hacer el video y lo hice. Acá en Chile y lo hice”, indicó.

“Las personas que me conocen saben que no soy una mantenida. Incluso, es más, he tenido mis cosas por mi misma, no por ningún huevón (sic). Segundo, el flequillo crece. Me corté por aquí y bueno”, agregó.

Venezolana que aludió a chilenas responde a críticas

Hay que señalar que en la semana una tiktoker peruana se unió al viral y lanzó un mensaje de tintes similares.

“Aquí vienen las peruanas, que les preparan su huancaína, papitas sancochadas, botecitos, su tacu tacu, jajajá no puedo”, indicó.

La joven del país vecino también se apresuró a dejar en claro que el mensaje era en tono de broma, para evitar recibir críticas.