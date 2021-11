Medios internacionales dieron cuenta de una curiosa situación viral que se dio en Estados Unidos, donde un soldado propuso matrimonio a su novia de una forma bastante polémica, por la cual evidentemente fue rechazado.

Resulta que el joven, en un mal ejemplo de creatividad, decidió pintar el auto de su pareja con la frase ‘Marry Me’ (Cásate conmigo), lo que acompañó con un camino de flores.

Lamentablemente la respuesta que obtuvo no fue la que esperaba, ya que a la joven no le gustó lo que vio: “¿Qué le has hecho a mi auto? ¿Esto se le va a quitar?”.

Su enojo se hizo evidente, mientras el muchacho estaba de rodillas ante ella: “Esto es demasiado vergonzoso (…) Tengo que ir a trabajar, voy a llegar tarde”.

Según detalló el diario La Vanguardia, el novio no se dio por vencido y le dijo que la pintura salía con agua y podía limpiar su vehículo en el autolavado.

“Sabes lo importante que este trabajo es para mí. Llegaré tarde y probablemente me despidan”, le gritó la mujer.

Lo lamentable del caso es que no hubo respuesta para la proposición, aunque la actitud de la joven hace pensar que lo rechazó.

El registro fue publicado en TikTok hace algunos días y en la actualidad posee más de 6 millones de visualizaciones en la plataforma.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha referido a la forma cómo terminó esta polémica petición de matrimonio.