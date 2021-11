La plataforma estadounidense Reviews está ofreciendo un trabajo de ensueño para los fanáticos de la Navidad.

En concreto, el sitio está buscando a una persona que en 25 días vea 25 películas de Navidad, de acuerdo al aviso.

Quien gane el puesto se llevará US$2.500 como compensación ($2.047.500 al cambio de este jueves) y gift cards de un año de suscripción para Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Hallmark Movies Now y Hulu (que no está disponible en Chile).

¿El real trabajo? Llenar una encuesta tras terminar cada film.

Las postulaciones están abiertas y cierran el 3 de diciembre.

Todos los mayores de 18 años que estén habilitados para trabajar en Estados Unidos pueden postular.

El ganador será anunciado el 10 de diciembre a través de una transmisión de Youtube donde se sortearán premios.

Mi Pobre Angelito

Frosty the Snowman

Santa Cláusula

Elf

Klaus

A Christmas Story

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

El origen de los guardianes

El Expreso Polar

A Christmas Carol

The Holiday

Una Navidad de locos

National Lampoon’s Christmas Vacation

Arthur Christmas

El Grinch (1967 y 2018)

Milagro en la Calle 34

¡Qué bello es vivir!

Jingle All the Way

La Navidad de Charlie Brown

Deck the Halls

Love Actually

Last Holiday

Ni en tu casa ni en la mía

The Muppet Christmas Carol