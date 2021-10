Como si se tratara de una película de terror, decenas de antiguos barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial emergieron desde las profundas aguas del Pacífico. El curioso acontecimiento sucedió en Japón, específicamente en la famosa isla de Iwo Jima, escenario de uno de los enfrentamientos más importantes del conflicto mundial.

Este sorprendente hecho ocurrió luego que el volcán submarino Fukutoku-Okanoba, en el archipiélago de Ogasawara, entrara en erupción en agosto de este año, haciendo emergen con todas sus fuerzas pequeñas islas de roca y cenizas volcánicas que han empujado a la superficie las oxidadas embarcaciones.

Se trata de un total de 24 buques de transporte que fueron capturados y hundidos por las fuerzas estadounidenses en la batalla de Iwo Jima, hace más de 75 años, durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con información del medio europeo, La Vanguardia, los geólogos y vulcanólogos a cargo de monitorear la erupción afirman que debido a la fuerte actividad volcánica en la zona, la Isla de Jima se ha elevado por sobre el nivel del mar, lo que ha provoco que las embarcaciones vuelvan a resurgir de las heladas aguas del océano Pacífico.

Wow. The Ogasawara Islands have recently been experiencing increased volcanic activity. On nearby island of Iwo Jima, the entire island has been uplifted, causing Japanese ships that were sunk by the US during the war to come to the surface. pic.twitter.com/7KubeRnrEU

— Ryo from Sorekara Melancholy (@ryofromsorekara) October 18, 2021