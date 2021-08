Este lunes quedó confirmado que la deportista paralímpica Francisca Mardones se convirtió en la primera chilena que inspiró la creación de una muñeca Barbie, luego que Mattel anunciara un nuevo modelo reflejado en ella.

Francisca tiene 43 años y ha destacado en disciplinas como el tenis, lanzamiento de bala, lanzamiento del disco y la jabalina, durante su carrera.

Todo esto se da mientras la deportista se apronta para ser la abanderada chilena en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

En Twitter, Mardones se mostró agradecida y conmovida por ser la primera representante nacional en inspirar un modelo de esta histórica compañía.

“Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera Barbie Chilena. Muchas gracias a @Barbie por el emotivo homenaje. Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala paralímpica”, sostuvo.

“Especialmente me emociono porque con esta muñeca se va a impulsar a que los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte. Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón”, agregó.

En la instancia se agregó que la Barbie de Francisca Mardones pertenece a uno de los modelos “Sheroes” de la compañía, los cuales “buscan homenajear a mujeres de ayer y hoy, capaces de inspirar a niños y niñas a cumplir sus sueños”.

En Latinoamérica Mardones comparte esta posición junto a Paola Espinosa y Paola Longoria, ambas deportistas paralímpicas de México.

Hay que señalar que los Juegos Paralímpicos se extenderán desde este 24 de agosto hasta el próximo 5 de septiembre.