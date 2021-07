“Adorable”, así han descrito el registro de una pequeña niña que cree que todo es un dispensador de alcohol gel, debido a que nació durante la pandemia y ha salido muy pocas veces a causa del confinamiento.

La pequeña está completamente familiarizada con los protocolos sanitarios y no conoce un mundo donde las personas no usen mascarilla o dependan del alcohol gel para limpiar sus manos, razón por la cual las rejillas de alcantarilla, un macetero, una piedra, un foco e incluso los parquímetros, los ve como un típico dispensador de este desinfectante.

El registro cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y se ha vuelto viral por aquellos padres que viven situaciones similares con sus hijos nacidos durante 2020.

El video, popularizado en la red social Twitter, tiene por descripción “cuando tu primer año de vida es 2020, todo es una estación de desinfección”.

Para algunos usuarios, la actitud de la pequeña es una buena señal de que las nuevas generaciones enseñen a otras cómo higienizarse correctamente.

Revisa el video a continuación:

When your first year of life is 2020, everything is a sanitization station pic.twitter.com/NdPaRElnVy

— Alvin Foo (@alvinfoo) January 17, 2021