En 2015 millones de personas en Estados Unidos y el mundo quedaron asombradas con el anuncio que dio un empresario que, en ese entonces, tenía 35 años. El hombre de negocios expresó que bajaría su sueldo para aumentar el de sus trabajadores, que desde ese momento cobraron 70.000 dólares anuales (49.973.000 pesos chilenos).

El anuncio fue hecho por Dan Price y benefició a la empresa Gravity Payments en Seattle, la cual se dedica a procesar tarjetas de crédito que circulan en el mercado. En total fueron 120 personas que vieron incrementados sus ingresos.

Por su parte, Price redujo sus ingresos en un 90%, ya que antes del anuncio se embolsaba poco más de 1 millón de dólares al año.

En una reciente columna escrita para el diario británico Independent, el propio Dan expuso que no se arrepiente del anuncio que realizó hace seis años, ya que potenció el rendimiento de sus trabajadores y logró resultados económicos calificados como impresionantes.

“Pude ver el alivio y la alegría en los rostros de mis empleados cuando anuncié la nueva política, acompañada de un poco de escepticismo, que era comprensible. Las preocupaciones sobre el aumento del costo de vida, los pagos del automóvil y el aumento de la deuda comenzaron a desaparecer. La tranquilidad que brinda la estabilidad de los ingresos comenzó a establecerse. Siempre recordaré haber visto cómo sucedió”, expuso.

En el punto central de su reporte, el empresario sostuvo que varios medios de comunicación en Estados Unidos lo calificaron como un “socialista”, y auguraron que su negocio quebraría en un corto plazo.

“La respuesta de algunos medios de comunicación pintó un panorama diferente. ‘Socialista’ fue la etiqueta que me dieron los medios de la derecha. Rush Limbaugh declaró públicamente que esperaba mi fracaso y dijo que sería un caso de estudio sobre cómo no administrar un negocio. Otros me llamaban ‘lunático’ o ‘abrazador de árboles’. Me dijeron que mis empleados pronto estarían desempleados y en fila en los bancos de alimentos porque mi empresa se retiraría”, sentenció.

“Crecí escuchando a Rush Limbaugh y, aunque demostramos que muchas de sus afirmaciones eran inexactas, terminó teniendo razón en una cosa. Dijo que Gravity Payments sería un estudio de caso y lo es: es un estudio de caso en la Escuela de Negocios de Harvard. Específicamente, es un estudio de caso del tipo de éxito que una empresa puede disfrutar con un tipo diferente de plan de negocios”, agregó.

Junto con eso, Price habló del nuevo modelo que quiso impulsar al interior de su empresa: “El aluvión de insultos, insultos y negatividad fue continuo. No estaba pidiendo que nadie más pagara a mis empleados; tomé la decisión de recortar mi propio salario para mejorar la vida de mis empleados. Pero quedó claro que cuando un país coloca al capitalismo en el que ‘el ganador se lo lleva todo’ en el pedestal más alto, todo lo demás cae en el camino, incluido cualquier sentido de humanidad”.

De acuerdo a los últimos reportes hechos en Estados Unidos, Gravity Payments triplicó sus ganancias en los últimos cinco años, a lo que se sumó la adquisición de la firma ChargetItPro, en la ciudad de Idaho, en 2019.

En ese entonces, Price prometió a sus nuevos empleados que llegarían a ganar 70.000 dólares anuales, al igual los trabajadores de Seattle, en un lapso de tres años.

“Atraemos a candidatos de primer nivel que pueden concentrarse en su trabajo sin el estrés que conlleva tratar de vivir de salarios de pobreza. La cantidad de bebés que nacieron de los miembros de nuestro personal aumentó año tras año, y ahora es diez veces mayor que antes de que entrara la póliza, porque ahora tienen el dinero para mantener a una familia. La propiedad de una vivienda por primera vez se ha disparado y la mayoría de los empleados pudieron pagar parte de su deuda”, cerró el empresario.