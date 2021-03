Un alto funcionario de inteligencia bajo el mandato del expresidente Donald Trump dijo el pasado viernes (19.03.2021) que el Gobierno planea publicar un informe que desclasifica numerosos avistamientos de ovnis.

“Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos”, dijo el exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe a la presentadora de Fox News Maria Bartiromo.

“Y cuando hablamos de avistamientos, nos referimos a objetos que han sido vistos por pilotos de la Marina o de la Fuerza Aérea, o que han sido captados por imágenes de satélite y que francamente realizan acciones difíciles de explicar”.

“Movimientos que son difíciles de reproducir y para los que no tenemos la tecnología. O que viajen a velocidades que superen la barrera del sonido sin que se produzca un estampido sónico”, afirmó.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them…

"Usually we have multiple sensors that are picking up these things…there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1

— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 19, 2021