Una historia de amor terminó de mala forma para un escocés de 28 años, quien hace unos días cruzó en una moto de agua el mar de Irlanda para ver a su novia en la isla de Man, pese a las restricciones de la pandemia. Por aquel hecho, fue condenado a cuatro semanas de prisión.

Según detalla la BBC, Dale McLaughlan había conocido a Jessica Radcliffe en aquel lugar durante septiembre, cuando realizó un viaje por motivos laborales. El hombre estuvo en el lugar por dos semanas y volvió a su país.

En el informe se detalló que, luego de retornar a Escocia, McLaughlan pidió dos veces autorización para volver a la isla, pero esto fue negado debido a las restricciones de la pandemia.

Fue así como a comienzos de diciembre decidió hacer el viaje por sus propios medios, por lo que compró una moto de agua para cruzar parte del mar de Irlanda y llegar hasta el lugar. La idea era extrema, ya que nunca antes había manejado este tipo de vehículos.

De acuerdo al citado medio, los cálculos de McLaughlan indicaban que el viaje debía durar no más de 40 minutos, ya que la distancia entre los dos territorios se extendía por 40 minutos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, ya que el recorrido le tomó casi cinco horas.

