Un extraño operativo policial se vivió en Estados Unidos, cuando las autoridades debieron rescatar a un hombre de 72 años, luego del ataque de una cebra “hostil” y que terminó gravemente herido y con un brazo desmembrado.

Lamentablemente, el animal murió abatido por los efectivos policiales, al no lograr controlarlo y calmarlo. En tanto, el sujeto atacado “permanece en buenas condiciones” en el Centro Médico Ohio Health Grant, según un portavoz de atención médica local.

Un hombre fue hospitalizado este martes 14 de marzo después de ser atacado y gravemente herido por una cebra “hostil” de su propiedad, según informó la policía del estado de Ohio, Estados Unidos.

Las autoridades del condado de Pickaway sostienen que el brazo de Ronald Clifton, de 72 años, fue desmembrado tras la mordedura, y obligó a un oficial a aplicarle de urgencia un torniquete mientras otros policías respondían para defenderse del agresivo animal africano.

“He sido atacado por una cebra. Es un caballo“, se escucha a Clifton decir en un audio filtrado de la llamada de emergencia, ante la incredulidad del personal de este servicio. “Vengan antes de que regrese de nuevo. Tráiganme un helicóptero”, exigió el adulto mayor.

El oficial Michael Oberley, informó que cuando llegó a la escena del incidente, “una gran cebra macho embistió la puerta del lado del conductor y estaba actuando de manera muy hostil”. El agente acotó que mientras atendía al hombre herido, el animal volvió al lugar y amenazó a la familia Clifton y a otros policías presentes.

Las imágenes de video de la cámara corporal de un agente dieron cuenta de un hombre persiguiendo a la cebra con un palo. Después de que eso fallara y otro policía intentara en vano asustar al animal para que se fuera, el efectivo abatió a la cebra tras dispararle en la cabeza.

Según informaron varios medios de comunicación locales, Estados Unidos lidera a nivel mundial la importación de animales salvajes, en un mercado que está valorado en millones de dólares.

Si bien todos los animales exóticos deben estar debidamente registrados en el estado de Ohio, las cebras no son animales considerados como salvajes, sino que como caballos, por lo que se pueden tener como mascotas.

🚨NEVER TURN YOUR BACK…to a Zebra‼️Police **BODY CAM VIDEO** of family & deputies trying to keep attacking Zebra back while they tend to injured Ronald Clifton. As the male walked toward police, they shot & killed it. #ZebraAttack #Zebra #Ohio @cnn @ABC @CBSNews @NBCNews @msnbc https://t.co/TDCNooB6aY pic.twitter.com/EDPFtR2kL8

🚨BREAKING NEWS… 🦓 Here are **PHOTOS** of the ZEBRA that attacked Ronald Clifton biting his arm off. Zebra was eventually shot & killed by police as it continued to be aggressive to rescuers on the Circleville, #Ohio farm. #ZebraAttack #Zebra @cnn @ABC @CBSNews @NBCNews @MSNBC https://t.co/E13wJdg5Gr pic.twitter.com/XTXKYqVwuB

— Steve Norris (@SteveNorrisTV) March 13, 2023