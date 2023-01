Un video viral en Internet dio cuenta de la preocupante vida que lleva Kiska, la orca más solitaria del mundo, la que nada sola en una enrome piscina en parque de atracciones en Canadá.

El animal marino lleva prácticamente 40 décadas en el mismo sitio, 11 de ellos, sin contacto alguno con otras especies. Por eso, agrupaciones animalistas exigen su pronta liberación.

Fue el vuelo de un dron el que evidenció cómo vive Kiska, la orca que fue denominada como la más solitaria del mundo, por grupos de defensa de los derechos de los animales.

Según lo informado por El País, esta especie de ballena dentada fue capturada en el mar de Islandia en octubre de 1979, y trasladada al parque de atracciones Marineland de Ontario, donde ha sobrevivido sola en el tanque durante los últimos 11 años.

Si bien, en su momento tuvo la compañía de otras orcas, incluso, dio a luz a 5 crías, ya va más de una década desde que Kiska nada sola en las frías aguas del parque.

Ahora, Phil Dremers, exjefe de entrenadores del acuario donde vive el animal, colgó el triste video en Twitter. ” Sus condiciones continúan deteriorándose mientras flota en la soledad”, escribió.

De acuerdo a La Vanguardia, diversas campañas internacionales han reclamado durante los últimos años la liberación de Kiska, mediante la junta de miles de firmas. Sin embargo, por el momento no han conseguido cambiar su situación de aislamiento.

Anteriormente, otro vídeo del 2021 captó a Kiska golpeándose la cabeza con los cristales laterales de su piscina, en una actitud que se interpreta como síntoma de la desesperación del animal ante su cautiverio.

El grupo canadiense Animal Justice ha presentado diversas denuncias para cambiar la situación de la denominada “orca más solitaria del mundo“.

Si quieres ser parte y firmar por la liberación de Kiska, puedes hacerlo entrando en el SIGUIENTE LINK.

New video taken Jan 14, 2023 above MarineLand and their last surviving orca Kiska. Her conditions continue to deteriorate while she floats in solitude. pic.twitter.com/9LCFl4sJDI

— Phil Demers (@walruswhisperer) January 14, 2023