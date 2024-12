Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El 2025 se perfila como un año cargado de emocionantes retornos a la pantalla chica, con las esperadas nuevas temporadas de series como ‘Stranger Things’, ‘Merlina’, ‘The Bear’, ‘Andor’ y ‘The Last of Us’. Además, llegarán nuevos títulos como ‘It: Bienvenidos a Derry’, ‘Alien: Planeta Tierra’, ‘El Eternauta’, y ‘Día Cero’ con Robert de Niro. La acción se intensifica con series de superhéroes como ‘Tu amigo y vecino Spider-Man’ y ‘Los ojos de Wakanda’, mientras que Pixar sorprenderá con ‘En la victoria o en la derrota’. Destaca también el regreso de ‘El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante’ en el universo de ‘Juego de Tronos’ y la misteriosa trama de ‘Punto Nemo’. Además, se anuncia el final de ‘Stranger Things’ y la continuación de ‘The Last of Us’. Grandes regresos como la segunda temporada de ‘Andor’, la tercera de ‘The White Lotus’, la cuarta de ‘The Witcher’, y la cuarta de ‘The Bear’. Finalmente, Disney promete sorprender con nuevas temporadas de ‘Goosebumps’ y ‘La Desaparición’ con David Schwimmer. ¡Un año lleno de emocionantes estrenos y esperados regresos en la televisión! 📺🍿