Comprar un perfume puede ser una experiencia emocionante, especialmente si es uno que has deseado por mucho tiempo. Sin embargo, el riesgo de terminar con una réplica falsa ha aumentado en el último tiempo.

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a nueve tiendas, marketplaces y perfumerías que acumulaban la mayor cantidad de reclamos, ya que habrían estado negando la garantía ante cuestionamientos sobre la calidad de los productos.

“El SERNAC ha recibido durante este año, cerca de un centenar de reclamos relacionados con perfumes que, según los consumidores, no tienen la calidad esperada, particularmente en términos de fragancia, fijación o durabilidad. Esto ha llevado a muchos a sospechar que se trata de productos falsificados”, indican.

A continuación puedes revisar en qué fijarte a la hora de comprar un perfume, qué pasos seguir para protegerte como consumidor y cómo gestionar una devolución.

¿Cómo identificar un perfume falso?

Los perfumes falsos pueden parecer auténticos a simple vista, pero hay detalles importantes que pueden ayudarte a identificarlos.

Empaque y presentación: Verifica que el empaque esté perfectamente sellado. Los perfumes originales suelen tener un plástico que envuelve la caja de manera uniforme, mientras que en los falsificados el sellado puede ser irregular o mal ajustado. También, observa la calidad de la caja, ya que los textos deben ser claros y sin errores ortográficos.

Código de barras y lote: Compara el número de lote de la caja con el del frasco. Ambos deben coincidir. Escanea el código de barras si es posible; muchos perfumes originales tienen registros en línea.

Aroma y duración: Un perfume falso suele tener un aroma que desaparece rápidamente o varía significativamente del original. Además, si no conoces el aroma inicial, pide probar un tester.

Diseño del frasco: Presta atención a los detalles. Los perfumes auténticos tienen acabados impecables, mientras que los falsos pueden presentar irregularidades en el diseño, color o materiales.

Revisa el Registro del ISP: los perfumes deben tener un registro sanitario del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, puedes revisar si está registrado y que coincidan en registrosanitario.ispch.gob.cl.

Precio demasiado bajo: Si el precio parece demasiado bueno para ser verdad, especialmente si se trata de un perfume de alta gama, es una señal de advertencia.

Revisar las referencias de otros consumidores sobre la empresa: las reseñas auténticas son una buena forma de conocer la calidad de un producto antes de comprarlo.

¿Qué hacer si sospechas que el perfume es falso?

Según explican desde Sernac, si sospechas que el perfume no es auténtico y lo quieres devolver, puedes hacerlo, aunque este haya sido abierto. “El proveedor no puede rechazar la garantía argumentando que el producto está abierto”, asegura el organismo.

Al hacerlo, ten en cuenta los siguientes puntos.

Conserva la evidencia: Guarda el empaque, el recibo y cualquier otro documento relacionado con la compra. Toma fotos del producto para respaldar tu reclamo.

Contacta al vendedor: Si lo compraste en una tienda física, acude al lugar con tu comprobante de compra. Si fue en línea, revisa las políticas de devolución del sitio y contacta al servicio al cliente explicando el problema.

Solicita una devolución o cambio: En Chile, la Ley del Consumidor protege a quienes adquieren productos defectuosos o engañosos, permitiéndote exigir un cambio, reparación o devolución del dinero.

Denuncia: Si el vendedor no responde, puedes denunciar el caso ante el Servicio Nacional del Consumidor ingresando a sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o en las oficinas regionales. Esto también ayuda a evitar que otras personas sean víctimas de fraude.

¿Por qué es importante no utilizar perfumes falsos? Los perfumes falsos no solo son un problema económico; también pueden representar un riesgo para la salud. Muchas imitaciones utilizan ingredientes de baja calidad o sustancias no reguladas que pueden causar irritaciones en la piel o reacciones alérgicas.