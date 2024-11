En Chile, el cambio de nombre o apellido solo se puede hacer una vez en la vida y existen requisitos específicos para ello, como tener un nombre ridículo, haber sido conocido por otro nombre por más de cinco años, añadir apellidos, modificar nombres no hispanos, invertir el orden de los apellidos o usar apellidos de ascendientes. El trámite se puede realizar de forma administrativa o judicial, con plazos y procedimientos diferentes en cada caso.

Esta semana se dio a conocer que el famoso comediante conocido como «Felipe Avello» había realizado el trámite para cambiar su nombre a «Simón Suazo Avello».

Si bien no se conocen los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, ya que el mismo humorista los calificó como “personales”, sí ha surgido la duda al respecto sobre cómo funciona este trámite en Chile.

¿Cuáles son los requisitos y pasos que hay que seguir para cambiarse el nombre en Chile? Revisa los detalles a continuación.

¿Cómo cambiarte el nombre y/o apellido en Chile?

Lo primero que debes saber es que la ley establece que el cambio de nombre o apellido solo se puede hacer una vez en la vida. Una vez realizado, no podrás retractarte ni solicitar un nuevo cambio. Recuerda que, aunque cambies tu apellido, esto no afectará tu filiación ni el derecho de tus hijos a heredar tus bienes, ya que el cambio de nombre no altera la relación legal entre padres e hijos.

No cualquiera puede cambiar su nombre o apellido. Según indica la Biblioteca del Congreso Nacional, Este derecho está destinado a quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Nombres o apellidos ridículos o que causen menoscabo moral o material: Si el nombre o apellido resulta incómodo, ridículo o dañino para la persona.

Reconocimiento con otro nombre: Si has sido conocido por más de cinco años con un nombre o apellido diferente al registrado.

Añadir apellidos: Para agregar un apellido cuando la filiación de una persona no está completamente determinada, o si ambas partes de un apellido son iguales.

Modificación de nombres no hispanos: Si los nombres no tienen origen en el español y se desea castellanizarlos, o cambiar su pronunciación o escritura.

Invertir el orden de los apellidos: Si deseas cambiar el orden de los apellidos tal como fue registrado.

Usar apellidos de ascendientes: Si quieres usar uno de los apellidos de un ascendiente, como los de tus abuelos.

¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite? Según ChileAtiende, el procedimiento se puede realizar de dos formas: administrativa o judicial. Aquí te explicamos ambas: Vía administrativa (si solo se cambia el orden de los apellidos)

Dirígete al Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

Puedes realizar este trámite sin necesidad de un abogado.

El cambio se concretará en un plazo aproximado de 45 días hábiles.

Vía judicial (para otros cambios más complejos)

Acude al tribunal de letras correspondiente a tu domicilio.

Deberás contar con un abogado y pagar los honorarios correspondientes.

Este trámite puede demorar entre seis meses a un año, ya que depende de la carga del tribunal.