El Ministerio de Educación ha habilitado el periodo complementario de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) con el objetivo de ofrecer más oportunidades de acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes el próximo año. Este periodo, vigente desde el 15 de noviembre hasta el 22 de noviembre a las 14:00 horas, permitirá postular a aquellos que no lo hicieron en la etapa principal, rechazaron su asignación anterior o no fueron admitidos en ningún establecimiento. Es importante destacar que aquellos que aceptaron su asignación en la etapa principal no pueden participar. Si se obtiene un cupo en un nuevo colegio, se perderá la plaza actual. Para postular al SAE, se debe ingresar a admision.mineduc.cl/registro. Este sistema está dirigido a quienes deseen ingresar o cambiarse a un establecimiento público o particular subvencionado, debiendo postular aquellos que cumplan ciertos criterios específicos. Por el contrario, no deben postular aquellos que buscan colegios particulares pagados, deseen mantener al estudiante en su colegio actual en educación regular, o busquen otras modalidades educativas específicas.