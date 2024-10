El Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024 ha publicado su más reciente ranking de los mejores sistemas de pensiones a nivel mundial. Este índice, que evalúa y compara la estructura de las pensiones en 47 países, se ha convertido en una referencia clave para medir la calidad y sostenibilidad de los beneficios para jubilados en distintas naciones.

Los resultados se basan en tres criterios: adecuación, sostenibilidad e integridad, ponderados en 40%, 35% y 25% respectivamente, manteniendo esta fórmula desde que se lanzó el primer índice en 2009.

Chile se ubica en el noveno lugar de esta lista, consolidándose como el país con el sistema de pensiones mejor evaluado de América Latina. La puntuación total de Chile en este índice aumentó de 69,9 en 2023 a 74,9 en 2024, superando a varios países europeos.

Top 10 de sistemas de pensiones en el mundo

1. Países Bajos – 84,8 puntos

2. Islandia – 83,4 puntos

3. Dinamarca – 81,6 puntos

4. Israel – 80,2 puntos

5. Singapur – 78,7 puntos

6. Australia – 76,7 puntos

7. Finlandia – 75,9 puntos

8. Noruega – 75,2 puntos

9. Chile – 74,9 puntos

10. Suecia – 74,3 puntos

“En la elaboración del Índice, nos hemos esforzado por ser lo más objetivos posible al calcular el valor del índice de cada sistema. Por supuesto, reconocemos que el Índice es artificial, al menos hasta cierto punto, ya que no calcula la pensión que recibirá realmente cualquier jubilado”, señaló David Knox, autor y socio principal del estudio.

“Además, no puede reconocer todos los aspectos de un sistema de pensiones, en particular los aspectos más subjetivos, como la confianza de la comunidad. También reconocemos que no se dispone de datos internacionales comparables para cada característica deseable”, agregó.

¿Qué dice el Índice Mercer sobre Chile?

El sistema de pensiones en Chile está compuesto por una pensión social de vejez casi universal y un sistema obligatorio de contribuciones definidas (DC) gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

Este modelo, que permite tanto las contribuciones obligatorias como las voluntarias, ha mostrado mejoras en sus indicadores gracias a incrementos en la pensión base y en las tasas de reemplazo netas.

Sin embargo, el índice señala que existen áreas para seguir mejorando, como aumentar el apoyo mínimo a los adultos mayores más vulnerables, introducir contribuciones gubernamentales para aquellos que cuidan a niños pequeños, y fomentar una mayor participación de los empleadores en planes de pensiones, lo cual ayudaría a aumentar los activos del sistema.

Este avance posiciona a Chile en la categoría B del índice, junto a Uruguay, otro país latinoamericano que ha avanzado en sus políticas de pensiones. Aunque aún enfrenta desafíos, Mercier considera al sistema chileno como uno de los más robustos de la región.

Puedes revisar el detalle del estudio a continuación: