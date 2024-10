Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El uso adecuado del microondas es fundamental para evitar dañar el aparato y garantizar la seguridad de los alimentos. Algunos materiales no aptos, como metales, papel de aluminio y plásticos inadecuados, pueden causar chispas, incendios o liberar sustancias tóxicas. Por otro lado, recipientes de vidrio, cerámica, plásticos marcados como "microwave-safe" y silicona resistente al calor son seguros para su uso en el microondas. Es esencial verificar los símbolos de apto para microondas en los envases para evitar problemas. Seguir estas recomendaciones no solo protege el electrodoméstico, sino que también garantiza que la comida no se contamine.