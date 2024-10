Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según un artículo de The New York Times, descansar mal puede acarrear riesgos cognitivos significativos, lo que dificulta la realización de tareas diarias. La Dra. Ben Simon recomienda dormir como solución principal, pero si eso no es posible, se sugiere exponerse a la luz brillante, hacer ejercicio, tomar siestas cortas y consumir cafeína con moderación para combatir la somnolencia y mejorar la concentración tras una mala noche de sueño. Aunque estas estrategias pueden ayudar, es fundamental recordar que el rendimiento y la agilidad mental no se recuperarán por completo hasta que se haya descansado adecuadamente. Es esencial tomar precauciones, ya que la falta de sueño puede afectar el rendimiento de manera similar a estar ebrio legalmente, lo que desaconseja actividades como conducir.