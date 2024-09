Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Septiembre es el mes de prevención del suicidio y la Ley 21.331, conocida como la Ley de Salud Mental en Chile, ha sido un paso fundamental al garantizar un acceso menos restringido a la atención en salud mental en el país. Antes de su implementación en marzo de 2022, las coberturas ofrecidas por las Isapres para tratamientos de salud mental eran notablemente más bajas que las de salud física, con algunas llegando solo al 25% de la cobertura de otras áreas médicas y con topes anuales limitantes. La ley busca igualar la cobertura para tratamientos de salud mental con cualquier otro tratamiento médico, incluyendo consultas con psicólogos y psiquiatras, así como hospitalizaciones por razones psiquiátricas. Aunque las Isapres han ajustado sus planes nuevos para cumplir con la Ley, los afiliados con planes antiguos aún enfrentan coberturas limitadas en algunos casos, lo que los lleva a presentar recursos de protección ante la Corte para reclamar sus derechos. Expertos aconsejan que si tienes un plan antiguo y no se han adecuado las coberturas de salud mental, no es necesario cambiar de plan, sino presentar un recurso de protección. Este proceso ha demostrado ser exitoso, con la Corte Suprema ordenando ajustes en las coberturas para equipararlas. El impacto económico de estos cambios es significativo, con un ahorro considerable para quienes necesitan atención continua, beneficiando no solo al titular del plan, sino también a sus cargas familiares.