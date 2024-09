Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Continúan las emociones del fútbol con los partidos de eliminatorias para el Mundial 2026 en Sudamérica y la Nations League de la UEFA en Europa. En las clasificatorias de la Conmebol, Bolivia venció a Venezuela 4-0 y Argentina a Chile 3-0. En Europa, la Nations League tuvo su primera fecha con el histórico gol 900 de Cristiano Ronaldo y San Marino logrando su primer triunfo ante Liechtenstein. Para hoy viernes, los partidos a seguir son: Uruguay vs. Paraguay a las 19:30 horas por Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium; Brasil vs. Ecuador a las 21:00 horas por Mega, Mega 2 y Mega GO; y Perú vs. Colombia a las 21:30 horas por Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium. Además, en la Nations League los encuentros destacados incluyen Bélgica vs. Israel, Francia vs. Italia, y Gales vs. Turquía, todos disponibles en Disney+ Premium, ESPN y otros canales. ¡A disfrutar del fútbol!