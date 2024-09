Este jueves 5 de septiembre, se rompió una histórica marca en el fútbol mundial, luego de que la Selección de San Marino venciera este jueves a Liechtenstein, consiguiendo celebrar en un partido oficial por primera vez en su historia.

El gol de Nicko Sensoli (51′) bastó para que el combinado europeo se hiciera con el mítico resultado ante su rival, a quien precisamente había vencido por última vez el 28 de abril de 2004 en un amistoso.

De esta forma, San Marino se despojó de una paupérrima racha de 141 partidos sin festejos, plasmados en 20 años y cinco meses, en los que consiguió seis empates y 135 derrotas.

SAN MARINO HAVE WON THEIR FIRST-EVER COMPETITIVE MATCH 🇸🇲

With a population ~33K, the microstate previously held a competitive record of 0-5-171 😳

This is only their second-ever win as a footballing nation, the last coming in April 2004 👏 pic.twitter.com/pSlA9nDgtp

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2024