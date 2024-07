Este lunes se conoció el caso de una familia de Curicó que perdió 3 millones de pesos en billetes, luego que estos se destruyeran tras enterrarlos en su patio. Para estas y otras situaciones, el Banco Central (BC) puede recibir billetes rotos y dañados en ciertas condiciones ¿Cuáles son?

El grupo familiar había guardado el dinero en una bolsa plástica en su casa del sector Potrero Grande, con el objetivo de ahorrar. Cuando las recientes lluvias azotaron la zona, el temporal terminó con los billetes destruidos y mojados.

Aunque no todo estaría perdido, ya que el principal ente emisor de nuestro país, el Banco Central, reveló a esta familia la posibilidad de evaluar el estado de los billetes en la institución para hacer un canje.

Según sea el caso, el Banco Central dispone de una guía con las condiciones en que reciben los billetes dañados, ya se que estén rotos, manchados, quemados, parchados y más. Estos pueden ser:

Rotos o con trozos faltantes: para ser válidos como medios de pago o vuelto en comercios, deben conservar más del 50% de su superficie en una sola pieza. No es necesario que conserven el número de serie.

Desgastados, rayados y parchados: Ya sea que tengan escrituras, dibujos, agujeros o parches, los billetes deben conservar más del 50% de su superficie en una sola pieza para conservar su valor.

Manchados y sucios:: se refiere a los billetes que presentan manchas de aceite, pintura, alimentos o cualquier otra sustancia. El Banco Central aclara que éstos conservan su valor cuando no hayan sido entintados por mecanismos de seguridad antirrobo incorporados en cajeros automáticos.

Quemados, hongos o contaminados: el Banco Central detalla que en caso que el monto sea inferior a $5.000.000, los billetes tengan más del 50% de su superficie y estén en condiciones de ser revisados en un cajero para autentificarlos, el cambio podría ser realizado inmediatamente, sin presentar documentación.

A través del sitio web billetesymonedas.cl, perteneciente al BC, se estipula que existen diferentes sitios donde llevar los billetes para su evaluación y canje.

Se trata de múltiples entidades bancarias a los que pueden ser llevados. Para ello, el sitio web dispone de un buscador para conocer los diferentes bancos disponibles en cada capital regional donde puedes hacer el trámite. Para acceder basta con que pinches la imagen inferior.

Al momento de llevarlos, ten en cuenta las siguientes consideraciones que son necesarias al momento de presentar los billetes dañados:

-Si están húmedos deben presentarse secos.

-Deben entregarse en una bolsa transparente. Intenta no manipularlos excesivamente para evitar un mayor deterioro.

-Guardar en una bolsa doble aquellos que puedan tener riesgos de contaminación.

-Identifique la bolsa con su nombre y datos de contacto.

-No intente desinfectarlos porque podría dañarlos más y dejarlos inutilizables.

-No intente parcharlos o pegarlos sobre hojas de papel.

-Retire cualquier objeto extraño, que se encuentre adherido a los billetes.