La desvinculación del sistema escolar tradicional plantea un desafío creciente para el Gobierno. Este año, 47.509 estudiantes no se matricularon en colegios, según cifras del Mineduc reveladas en noviembre. Para muchos de ellos, la solución no está en las aulas convencionales, sino en los exámenes libres, ¿cómo funciona esta modalidad en Chile y por qué algunas familias están optando por este camino?

Aunque este año hubo menos estudiantes desvinculados del sistema respecto de 2023, cuando hubo 50.814 casos, se trata de una tendencia que persiste, donde los exámenes libres se perfilan como una alternativa educativa atractiva tanto para algunos niños y jóvenes como para sus familias.

Aspectos como la seguridad, flexibilidad y personalización, son algunos de los factores que llevan a las familias a preferir este modelo escolar por sobre el convencional. Así mismo, las tasas de bullying y violencia en los colegios ha llevado a muchas de ellas a reconsiderar la educación online como una opción.

“Factores como la falta de cupos en colegios de excelencia, la limitada variedad de establecimientos en regiones, el aumento del bullying, la violencia en los colegios, la necesidad de flexibilidad horaria y el interés en enfoques educativos alternativos, están llevando a que muchas familias opten por los exámenes libres”, según Francisca Martinich, Directora Ejecutiva en Educación de Brincus.com.

Cómo funciona la preparación de exámenes libres para menores de 18 años en Chile

Los exámenes de validación de estudios para menores de 18 años están dirigidos a aquellos que no hayan cursado estudios regulares, los hayan interrumpido, hayan estudiado en instituciones no reconocidas por el Estado, sean extranjeros residentes en Chile o chilenos retornados de países sin convenios educativos con Chile, o estén en una escuela de educación especial y deseen completar solo la Educación Media.

Requisitos para la inscripción y documentos obligatorios

Formulario de inscripción: Debe completarse el «Formulario de Inscripción para Exámenes Libres Menores de 18 años», disponible en oficinas de Ayuda MINEDUC o en línea.

Certificado de nacimiento: Un certificado que incluya los nombres de ambos padres, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Identificación del apoderado: Cédula de identidad vigente por ambos lados. En el caso de los extranjeros, pasaporte o documento de identidad vigente del país de origen.

Estudiantes extranjeros sin RUT chileno: Antes de inscribirse, el apoderado debe obtener un Identificador Provisorio Escolar (IPE) para el menor y presentar un acta de nacimiento del país de origen, legalizada o apostillada.

Documentación del tutor legal (si aplica): Inscripción de nacimiento del menor con subinscripción que acredite tutoría legal. Escritura pública o resolución judicial que respalde el cuidado personal del menor.

El apoderado debe presentar todos los documentos requeridos en las oficinas de Ayuda MINEDUC dentro del plazo establecido. Este proceso garantiza que el menor esté habilitado para rendir los exámenes y validar los niveles educativos correspondientes.

Apoyo y modalidades de estudio para los exámenes libres en Chile

La preparación puede realizarse de manera independiente, con la guía de los apoderados, o con apoyo de instituciones especializadas. Actualmente, muchas familias optan por plataformas de educación online que ofrecen materiales didácticos, clases virtuales y simulacros de exámenes.

Además de facilitar el acceso a los contenidos, estas plataformas a menudo implementan un sistema asincrónico, es decir, donde los estudiantes administran sus horarios, avanzan a su propio ritmo y no todas las clases son en vivo. Además, algunas de ellas incluyen acompañamiento psicológico para garantizar que los menores estén emocionalmente preparados para enfrentar este desafío educativo.

De acuerdo con Rodrigo Faunes Correa, fundador del colegio online Senda Nueva, “Este sistema no funciona para todos, pero sin duda vale la pena probarlo”.

Según explicó a BioBioChile en su momento, parte de la decisión de tomar este rumbo fue que “La jornada era demasiado extensa, extenuante para los niños, y otro de los problemas más recurrentes era que tener un curso con demasiados alumnos hacía que nuestras hijas no asimilaran la materia. Llegaban a la casa y teníamos que volver a pasar la materia. Estudiaban el doble, en realidad el tiempo en el colegio era perdido. Y no podían hacer otras actividades porque llegaban muy tarde, querían hacer actividades extraprogramáticas y no se podía”.

Rendir los exámenes

Los exámenes libres se rinden en fechas determinadas por el Mineduc, a menudo a mediados o finales de año, donde las fechas de inscripción suelen tener lugar 1 o 2 meses antes. Estos evalúan los conocimientos en asignaturas básicas como Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, entre otras.

En caso de aprobar, los estudiantes reciben un certificado oficial que acredita el nivel aprobado, lo que les permite continuar con su educación en el nivel siguiente o ingresar a establecimientos regulares si así lo deciden.