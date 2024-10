Dos alumnos de la escuela Casa de Piedra de Tirúa se encuentran en riesgo vital tras desarrollar un grave cuadro de varicela, siendo internados en la UCI del Hospital Regional de Temuco, mientras otros seis compañeros permanecen aislados. El brote de varicela ha generado preocupación en la comuna y movilizado a autoridades locales, siendo causada por el virus varicela-zóster. La varicela puede presentar síntomas como fiebre y erupción cutánea, y en casos graves, como los de los estudiantes de Tirúa, puede afectar órganos vitales y ser mortal si no se trata adecuadamente. El tratamiento se enfoca en aliviar síntomas y en casos severos se utilizan antivirales, destacando que la vacunación es la mejor prevención contra la enfermedad, siendo incluida en el programa nacional de inmunización infantil en Chile. Medidas de control se han implementado en la escuela para prevenir la propagación del virus, mientras se investiga el origen del brote y se evalúa la necesidad de vacunar a otros niños en riesgo.

Dos alumnos de la escuela Casa de Piedra de Tirúa se encuentran en riesgo vital tras desarrollar un grave cuadro de varicela. Ambos están internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Temuco, mientras otros seis compañeros permanecen aislados en sus hogares.

Este brote de varicela, también conocida como peste cristal, ha generado gran preocupación en la comuna y ha movilizado a las autoridades de salud locales.

La varicela es una infección viral común en la infancia, causada por el virus varicela-zóster, un tipo de herpesvirus. Antes de la vacunación sistemática, la varicela afectaba a millones de niños cada año, pero gracias a las campañas de inmunización, los casos se han reducido considerablemente.

Síntomas y diagnóstico de la varicela o peste cristal

Según indica el Manual MSD los primeros síntomas de la varicela suelen aparecer entre 7 y 21 días después del contagio. Estos incluyen:

Dolor de cabeza leve Fiebre moderada Inapetencia Sensación general de enfermedad (malestar)

Posteriormente, se desarrolla una erupción característica que comienza en el tronco y la cara, extendiéndose luego a brazos y piernas. Esta erupción se transforma en ampollas llenas de líquido que finalmente forman costras.

El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos, especialmente la erupción, que es muy distintiva. En la mayoría de los casos, la enfermedad es leve y los niños se recuperan sin complicaciones.

Sin embargo, en algunos casos, como los ocurridos en Tirúa, la varicela puede agravarse y causar complicaciones graves, especialmente en niños con sistemas inmunitarios debilitados o no vacunados.

Complicaciones y gravedad

En los casos más graves, como el de los dos estudiantes de Tirúa, la varicela puede afectar órganos vitales como los pulmones (causando neumonía), el encéfalo (encefalitis) o el hígado.

Estas complicaciones son más comunes en recién nacidos, adultos y personas inmunodeprimidas. En estos casos, la varicela puede ser mortal si no se trata adecuadamente.

Según indicaron las autoridades, en los niños de Tirúa, la rápida progresión de la enfermedad y la falta de atención médica oportuna en los servicios locales empeoraron su estado, lo que llevó a su traslado al Hospital Regional de Temuco.

Tratamiento y prevención

El tratamiento de la varicela en casos leves se centra en aliviar los síntomas, como el prurito y la fiebre, a través de compresas frías, antihistamínicos y baños de avena.

En casos moderados a graves, se administran medicamentos antivirales como aciclovir, que reducen la duración y severidad de los síntomas si se suministran a tiempo.

La vacunación sigue siendo la mejor forma de prevenir la varicela y sus complicaciones. En Chile, a partir del 1 de julio de 2020, la vacuna contra la varicela se incluyó en el programa nacional de inmunización infantil. Los adultos que no están vacunados y no han padecido la enfermedad también se pueden vacunar, aunque deben hacerlo de forma particular.

Las autoridades sanitarias han implementado medidas de control en la escuela Casa de Piedra para prevenir la propagación del virus, aislando a los niños afectados y monitoreando de cerca el estado de los hospitalizados.

El Servicio de Salud Arauco también investiga el origen del brote y evalúa la necesidad de vacunar a otros niños que puedan estar en riesgo.