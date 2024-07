El buque pesquero Argos Georgia se hundió al este de las Islas Malvinas dejando a 27 tripulantes en balsas salvavidas desde el lunes pasado, con malas condiciones climáticas que han impedido las labores de rescate. Según Perfil, el gobierno argentino no puede participar en el rescate sin supervisión británica en la zona SAR. El buque de 54 metros se hundió tras una ruptura en su casco, a unas 200 millas de las islas. Aviones y buques británicos operaron toda la noche buscando a los tripulantes, que incluyen a 10 españoles, ocho rusos, dos uruguayos, dos peruanos y cinco indonesios.

Se trataría de una zona polémica, ya que en la teoría correspondería a la Argentina realizar las tareas de rescate, pero en la práctica no puede ingresar allí sin aval del gobierno británico. Buscan 27 tripulantes del Argos Georgias.

El buque pesquero Argos Georgia se hundió al este de las Islas Malvinas, donde unos 27 tripulantes quedaron en balsas salvavidas desde la tarde de ayer lunes 22 de julio. Las condiciones climáticas han imposibilitado que se reanuden las tareas de rescate.

Lo cierto es que se trata de un área que al gobierno argentino le correspondería sumarse en las tareas de rescate, pero en la práctica no puede hacerlo sin supervisión de los británicos.

El buque de 54 metros estaba dedicado a la pesca de merluza negra. La tarde de ayer se hundió, luego de que su tripulación intentara resolver la ruptura de su casco por donde comenzó a filtrarse el agua del mar. El hundimiento se habría producido a unas 200 millas de la costa malvinense.

Según explica nuestro medio asociado, Perfil, en teoría, se trata de la zona SAR (Search and Rescue) de Argentina, pero en la práctica la Armada argentina no puede ingresar allí. Si lo hace subordinada a la autoridad malvinense es un pésimo antecedente para futuros reclamos, y si piden ayuda y Argentina no acude puede transformarse en un grave problema humanitario.

“Las zonas SAR son espacios del mar delimitados que están a cargo de un país en el caso de que haya que llevar a cabo una misión de rescate o ayuda a una embarcación”, explicaron.

El comunicado del gobierno malvinenses

“Tras un incidente ayer por la tarde a unas 200 millas náuticas al este de Stanley que provocó inundaciones incontroladas, 27 miembros de la tripulación del barco pesquero Argos Georgia fueron obligados a abandonar el barco poco después de las 4 PM, hora local, y los miembros de la tripulación se subieron a balsas salvavidas. El BFSAI A- 400M ‘Atlas’ fue el primer activo en la escena y pudo rastrear e informar la posición y la posición de las balsas salvavidas”, informó el gobierno malvinense en un comunicado emitido esta mañana.

Además, aviones de la base militar británica y de la OTAN operaron durante toda la noche intentando dar el posicionamiento de las balsas a la deriva. Además, el buque patrulla FPV Lilibet y dos barcos pesqueros que operan en la zona, también se sumaron a la búsqueda.

“Operando a distancia extrema, un helicóptero de búsqueda y rescate (SAR)” de la misma base militar, “intentó recuperar” ayer por la tarde a los 27 tripulantes, “pero el intento no tuvo éxito debido al clima extremadamente desafiante”, informaron.

Por ese motivo, el helicóptero regresó a su base “para repostar combustible antes de un segundo intento, pero el clima empeoró aún más y las operaciones SAR de ala giratoria fueron suspendidas. A partir de esta mañana, las condiciones climáticas significan que el área de búsqueda está fuera de los límites para las operaciones SAR con helicópteros, pero la situación se está revisando periódicamente con miras a reanudar las operaciones lo antes posible”; dice el parte de prensa, que anticipa dar mayor actualización en la medida de la evolución de la búsqueda.

Los tripulantes

Según el medio Faro de Vigo, de Galicia, España, en el buque pesquero había diez tripulantes españoles, la mayoría gallegos. El resto procede de los siguientes países: ocho rusos, dos uruguayos, dos peruanos y cinco indonesios.

El Argos Georgia fue construido en 2018 en la ciudad turca de Yalova, en el astillero Tersan, uno de los más potentes ahora en Europa.