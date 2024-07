Hace un par de días comenzó el llamado para postular al subsidio Reconstruye tu Pyme, el cual busca ayudar a los negocios que se vieron afectados por el estallido social de 2019.

Se trata de una iniciativa encabezada por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), el cual no es reembolsable y que pretende apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que sufrieron daños materiales durante esa época.

Cabe destacar que esta ayuda es exclusiva para quienes no hayan sido beneficiarios de otros programas anteriores, que también se destinaran a apoyar a este grupo.

Este subsidio es postulable a través del cumplimiento de algunos requisitos. Quienes consigan adjudicárselo, recibirán hasta $4.000.000 que deberán destinarse en alguno de los siguientes aspectos específicos:

En primera instancia, Sercotec detalla que el destinatario del subsidio son aquellas micro y pequeñas empresas, y cooperativas, que tengan inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) antes de octubre de 2019.

Junto con ello destacan que los negocios deben estar vigentes a la fecha de postulación. Además de cumplir con estas condiciones, deberán:

-Registrar ventas netas de hasta 100.000 UF ($3.760.564.000) entre mayo de 2023 y abril de 2024.

-No haber sido beneficiario de algún programa de Sercotec destinado a ayudar a empresas afectadas por el estallido social.

-Acreditar los daños sufridos a través de informes emitidos por: Bomberos, Carabineros, PDI, compañías de seguros, municipios, gobiernos regionales o delegaciones provinciales, Senapred (ex Onemi), bancos o gobernaciones marítimas.

Otras pruebas de ello pueden ser apariciones en la prensa o publicaciones de redes sociales fechadas el día que sufrieron el daño físico.

-No registrar deudas laborales y previsionales, o multas impagas, asociadas al RUT de la empresa.

-El subsidio incluye otros 8 requisitos que puedes encontrar en las bases del programa (pincha aquí).