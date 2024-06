Avanzada tecnología en rehabilitación llega a Concepción con Andes Salud y Claro empresas

La realidad virtual y la inteligencia artificial (IA) se unen en una nueva tecnología destinada a ayudar a pacientes en rehabilitación, y que ahora ha llegado a la región del Bío Bío gracias a Claro empresas y Andes Salud Concepción.

Esta clínica, ubicada en av. Alessandri 2047, Hualpén, es el primer centro médico fuera de la región Metropolitana en contar con esta nueva técnica de rehabilitación virtual inmersiva.

Se trata de Kinesix VR, un sistema de simulación 3D que permite a los usuarios entrenar sus cerebros para coordinar los movimientos corporales realizando, paso a paso, actividades significativas de la vida diaria. Así, logran aumentar la atención, la motivación y la adherencia, junto con acelerar el proceso de reaprendizaje motor-cognitivo.

Esta experiencia virtual inmersiva cuenta con más de 300 ejercicios funcionales para los pacientes, con niveles de dificultad personalizables para cada uno, ampliando las posibilidades de rehabilitación.

“(Esta tecnología) Es de alta importancia y de utilidad a nivel mundial, ya que permite una mejor rehabilitación de los pacientes. Tanto desde el punto de vista lúdico es mucho más funcional, no se ocupan grandes espacios, y tiene mucha mejor adherencia a los tratamientos. Por ejemplo, un paciente que puede generar 100 ejercicios en un programa de sesiones, con Kinesix VR pueden realizar 300 en la misma cantidad de tiempo”, explica a BioBioChile el Dr. Osvaldo Ojeda, médico traumatólogo y jefe del Centro Columna de Andes Salud Concepción.

Inicialmente, planean usarlo en pacientes con lesiones neurológicas, accidentes vasculares, accidente traumático de la columna y otras patologías del aparato locomotor, detalla el profesional de la salud.

Uno de los primeros pacientes de Andes Salud Concepción en probar este sistema es Patricio Osses, en rehabilitación por un cáncer de linfoma no Hodgkin, quien comenta que “empecé hace un mes con Kinesix VR y la experiencia ha sido muy innovadora y bastante exigente, y eso es lo que me gusta. Cuando uno va al kinesiólogo, no piensa en que va a usar una máquina de realidad virtual, pero esto le da un enfoque muy distinto y, al mismo tiempo, en mi caso me ayuda a caminar de manera más erguida y mejorar la marcha”.

Acercando la tecnología a los pacientes

Esta rehabilitación virtual inmersiva ya ha sido probada por la fundación Teletón, a la cual Claro donó tres salas de telerehabilitación que han permitido mejorar la adherencia a rehabilitación motora, con pacientes más motivados e involucrados con el proceso.

En ese sentido, Luis Aceituno, gerente comercial de corporaciones, retail e industrias de Claro empresas, expresa que, “estamos muy orgullosos de ser parte del avance de la realidad virtual en un área tan importante como la salud. Esta tecnología proporciona un entorno seguro y controlado donde los pacientes pueden realizar ejercicios específicos diseñados para mejorar su movilidad, fuerza y coordinación”.

Agrega que, para Claro Empresas, “nuestro desafío es permanente. Es una industria que siempre está cambiando, sobre todo en los últimos años. Principalmente, (el desafío) es generar cercanía en plataformas que sean adoptables rápidamente por todos. Es decir, cómo hacemos la tecnología mucho más democrática, mucho más apreciable por todas las personas y no solo en los ámbitos tradicionales, que es la comunicación”.

Por su parte, Nicolás Jimenez, CEO de Kinesix VR, compañía de origen chileno-canadiense, apunta que “la plataforma móvil está diseñada para ser intuitiva, sencilla y personalizable. De este modo, tanto el paciente como el terapeuta puedan beneficiarse de las funcionalidades ofrecidas, acelerando el tiempo de recuperación mediante repeticiones significativas”.

En tanto, Francisco Tepper, Chief Product Officer (CPO) de Kinesix VR, acota que “este tipo de soluciones pueden beneficiar a los pacientes neurológicos y ortopédicos, y creemos firmemente que estas nuevas tecnologías permitirán, en un futuro, la telerehabilitación. Creemos firmemente que la telerehabilitación tendrá un impacto muy potente en los próximos años”.

Cabe destacar que, según indica Andes Salud Concepción, el uso de esta tecnología no tendrá un costo adicional para los pacientes que la necesiten en su clínica.