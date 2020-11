Una nueva prueba rápida de antígenos, que detecta el virus que produce covid-19, llegó a Chile. Se trata de Panbio™ COVID-19 Ag, que promete entregar resultados en sólo 15 minutos.

Esto fue anunciado en medio de la posibilidad de una segunda ola de contagios en pandemia, como ha ocurrido en los países de Europa, y la proximidad de las vacaciones de verano.

La prueba, que es capaz de detectar el Sars-Cov-2, llegó de la mano de la compaía Abbot. Según informaron, presenta una sensibilidad del 93,3% y especificidad del 99,4% en personas con sospechas de haber estado expuestas al virus o que presentaban síntomas en los siete días previos.

El test rápido de antígeno está autorizado para uso por parte de profesionales de la salud, no requiere instrumentos de laboratorio y entrega resultados en 15 minutos, convirtiéndolo en una herramienta de valor para realizar pruebas a escala masiva.

“El test Panbio detecta antígeno viral, es decir, presencia del virus en la nasofaringe, indica que el paciente está infectado y es contagiante, pues el virus está en alta carga”, explica la médico Cecilia Tapia, asesora en microbiología y biología molecular de la Clínica Dávila y del Laboratorio Vidaintegra.

“El otro test rápido, que es el de anticuerpos (IgG/IgM), nos muestra la respuesta inmune del paciente al virus, es decir, si estuvo expuesto a éste. El test de antígeno hace diagnóstico de covid-19 (caso probable), los test de anticuerpos no por sí solos””, agrega.

Para la especialista, este test puede ser de gran ayuda en “servicios de urgencias para hacer diagnóstico, ya que si el paciente está sintomático y tiene el test positivo se puede notificar como caso probable e indicar aislamiento”.

Ahora bien, ante un resultado negativo, aclara que se debe tener en cuenta que ello no descarta infección. “Sólo nos indica que la persona no tiene una alta carga de virus y que por lo tanto tiene menos probabilidad de ser contagiante, sobre todo si no tiene síntomas”, enfatiza la doctora Tapia.