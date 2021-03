El confinamiento por la emergencia sanitaria ha evitado las reuniones sociales y reducido las salidas, por lo que algo tan natural como socializar y entablar relaciones con nuevas personas se ha vuelto una tarea un tanto difícil.

Sin embargo, personas que sufran de ansiedad o nerviosismo ante situaciones sociales, podrían ver aumentadas estas reacciones debido al encierro y a la cómoda sensación de confort de estar en casa.

De hecho, desde el inicio de la pandemia se ha registrado la progresión de fobias sociales como la agorafobia otros trastornos como el Obsesivo Compulsivo, relacionado al control de las cosas y situaciones y la tendencia de inhibición social.

La agorafobia por ejemplo, es un trastorno que hace que las personas se sientan inseguras en ciertos lugares que le producen ansiedad, temiendo sufrir un ataque de pánico. Es un miedo por anticipación de una situación que no tiene por qué llegar a producirse.

Según la Clínica Mayo, en esta ‘fobia’ le temes a una situación real o anticipada, como usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud.

La ansiedad se produce a raíz del miedo a que no haya medios de escape o ayuda accesibles si se intensifica la ansiedad. La mayoría de las personas que sufren agorafobia la padecen después de tener uno o más ataques de pánico, lo que los hace preocuparse por volver a tener un ataque, así que evitan los lugares donde puede volver a suceder.

¿Cómo evitarlo?

La huella del coronavirus en la salud mental de las personas es una marca que ha persistido durante el año de confinamiento. Aumentaron las consultas psicológicas, por lo que muchos tienen cierta resistencia para salir, aunque no siempre significa que dichas sensaciones sean patológicas.

Debido a lo anterior, diversos especialistas han dado consejos de cómo evitar la ansiedad al salir y que no afecte la vida cotidiana ni las cosas que no se pueden postergar.

1. No evadir situaciones sociales

Si bien parece ser la opción más fácil, evadir el hecho de salir al mundo real puede aumentar el riesgo de sufrir ansiedad y estrés, según explica Emma Warnock-Parkes, psicóloga y especialista en el trastorno de ansiedad, en el medio The Guardian.

La psicóloga comenta que esto puede traer consecuencias negativas como perder tu trabajo y la oportunidad de hacer amistades, además de tener efectos a largo plazo que podrían ser aún más perjudiciales para las personas.

2. Construir la confianza gradualmente

Warnock-Parkes enfatiza en que “buscar personas para compartir a través de plataformas online, realizar cursos por internet e incluso tener a una personas para poder salir a caminar, son tratamientos efectivos contra la ansiedad”.

Además, señala que la mayoría de las personas desarrollan cuadros de ansiedad durante su adolescencia y normalizan esta situación como algo con lo que tienen que vivir, pero existen tratamientos muy efectivos para tratar este tipo de trastorno que pueden ayudar a mejorar la vida y cotidianidad de las personas que la padecen.

3. No apures tus procesos

Una de las partes fundamentales de reducir la ansiedad y el estrés es avanzar con calma en los procesos de sanación. Para la especialista es fundamental la autoaceptación de no sentirse preparado para enfrentar situaciones sociales que involucren a muchas personas.

Además, indica que sí existen otras formas de estar presentes durante un evento al cual no quieres asistir, como enviar un regalo si es que fuiste invitado a un cumpleaños o algún presente cuando se trata de una reunión social, pero que no es necesario tener que explicar por qué no puedes ir, ya que esto aumenta la ansiedad.

4. El mundo también puede tener tu atención

Muchas veces, las personas que padecen trastornos psicológicos suele concentrarse únicamente en lo que les sucede y pierden el foco en lo que ocurre en el exterior. Esta práctica también puede ser negativa, ya que aumenta sensaciones de apatía y desinterés en el resto de las personas, generando mayor aislamiento.

Warnock-Parkes explica que una buena forma de salir de este encierro personal es comenzar a fijarse en los temas que mueven al mundo, lo que dicen las personas y las actividades que realizan. También puntualiza en que no es necesario que las realices todas, pero sí que las conozcas y que seas conscientes de ellas, para que no influya en la reinserción social.

5. No todo es tu responsabilidad

La especialista aclara que en una relación entre personas, el trabajo es simultáneo, es decir, ambas partes deben cumplir con ciertas responsabilidades a la hora de socializar.

Cuando una persona se sobre analiza, puede generar un ambiente de tensión, al pensar que la otra persona está haciendo lo mismo, por lo que puede variar el comportamiento que tenemos en una conversación o reunión.

Es importante tener en cuenta que no todo lo que nosotros pensamos está ocurriendo y que hay veces en las que ciertas situaciones pueden tomarse con calma y disfrutar el momento.

6. No escribas un guion de tus salidas

Las personas con ansiedad suelen pautear en su cabeza lo que dirán al llegar a un lugar y cómo procederán. Algunos estudian frente a un espejo la forma en la cual saludar y cómo quieren ser percibidos por la sociedad, aunque esto sea un grave error.

Esta situación hace que estés más concentrado en ti mismo que en el resto, ya que estarás pendiente de todo lo que debes hacer o decir, algo que sí podrán notar las otras personas, generando incomodidad. No debemos poner tanta presión en las interacciones sociales y dejar que estas tomen su propio curso.

Por su parte, el sitio especializado Bupa Salud, explica que tal vez ponerse al día con una sola persona una vez a la semana, y cada vez ir sumando a más personas para incrementar la socialización con más regularidad o con grupos más grandes de personas.

Además, indica que puede que sientas que tu nivel de ansiedad social está interfiriendo con tu capacidad para funcionar cada día, por lo que es importante que busques apoyo a través de tu médico, asesor o psicólogo. También puedes elaborar una estrategia personal que te ayude a alivianar la ansiedad y a enfrentar este momento de manera segura y saludable.