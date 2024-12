En los últimos días, una entrevista a la actriz Constanza Varela, generó una ola de reacciones sobre su decisión de prohibir el uso del celular a su hijo de 9 años. A raíz de este tema, en BioBioChile, conversamos con la educadora de párvulos y Máster en Educación de la Universidad de Harvard, Carolina Pérez Stephens, que comentó sobre el riesgo de exponer a los niños a las pantallas a una edad temprana.

Hay que entender cómo realmente aprende el cerebro de niños de 0 a 6 años y ese es el gran problema, que muchos papás, mamás y profesores, desconocen el funcionamiento del cerebro de los niños, afirma al principio de la entrevista Carolina Pérez.

En esa edad, se juega el “mundial de fútbol de la inteligencia humana”, ya que los niños tienen que aprender con las manos en la masa, cayéndose, teniendo problemas, aburriéndose o pasándolo bien, expone la educadora de párvulos.

Por consiguiente, Carolina Pérez, explica que durante la infancia y adolescencia se requieren de cuidados mínimos. “Los niños deben aprender a relacionarse con otros, entender de ciencia y matemáticas”, acota.

El efecto de las pantallas, hace que el cerebro de los niños sea vulnerable, debido a que no se acostumbran a sentir placer de manera normal. “Hay un placer de jugar con los amigos, de mirar a los ojos, de pedir por favor”, sostiene. “Todo eso se aprende en la vida cotidiana y normal”, puntualiza la especialista a BioBioChile.

El riesgo de las pantallas en los niños

En ese sentido, hay que saber que los niños, especialmente entre el primer año y tercer año, son increíblemente movedizos, no paran de jugar, detalla Carolina Pérez. Por lo mismo, es un contrasentido que los niños estén abocados a estar “tranquilos y callados” con una pantalla.

Las pantallas están diseñadas para generar adicción, advierte Pérez Stephens. “El niño está hipnotizado mirando la pantalla”, reflexiona la docente. “Es tanto el placer que siente este cerebro vulnerable, que después exige mayor cantidad de exposición”, complementa.

Esto es debido a la acción de la hormona de la felicidad: la dopamina.

Según la psicóloga de la Universidad San Sebastián, Ximena Rojas, esta sustancia química hace que se active el circuito de la recompensa, liberando mayor dopamina. “Esta sustancia sabemos que nos hace sentir mejor y provoca que queramos seguir realizando la actividad que nos generó esta sensación”, sostuvo la especialista en una reciente entrevista a BBCL.

Por otra parte, Pérez indica que a nivel educativo, el problema radica en una mayor dependencia.“Los umbrales de placer terminan siendo muy altos”.

“Este es el drama, hoy tenemos niños que van en coche con tablets, se están privando de mirar las hojas de los árboles y los animales”, afirma a la presente redacción.

Es más, para la educadora de párvulos, el riesgo es que los niños “llegan al jardín infantil sin destrezas sociales”.

“Ellos piensan que todo les pertenece y ahora no pueden mirar a los ojos, respetar el turno de otra persona, etc. Esta tranquilidad aparente de tener niños callados, lo estamos pagando muy caro”, advierte Carolina Pérez Stephens.

El impacto de las redes sociales en los niños

Con base en su experiencia profesional, Carolina Pérez, aclara que los niños a una edad temprana fijan su autoestima, en los estándares que observan en redes sociales.

A raíz de ello, la especialista explica que “siempre se comparan con la persona de al lado”. “Hoy en día, el nivel de comparación es con millones de personas, los adolescentes están todo el día mirando la vida perfecta de los otros”, destaca Pérez, al mismo tiempo, que enumera que se trata de personalidades que viven una realidad distinta al de la gente normal.

“Esos otros, son artistas de Hollywood, influencers y youtubers”, comenta Pérez.

Al respecto, la docente enfatiza que los adolescentes anhelan “la vida perfecta del resto”. “Yo digo, no soy tan bonita como ella, yo no tengo su pelo, no tengo la ropa o no veraneo en un lugar espectacular. Finalmente, eso genera frustración”, expresa Carolina Pérez.

Además, entre los países de la OCDE, Chile es el número uno en niños y adolescentes conectados a una pantalla, en resumen, el 90% de los niños entre 8 y 12 años tiene redes sociales y smartphones.

En esta misma línea, Pérez ejemplifica que el tiempo en que ocupan en redes sociales, podría ser usado para que los jóvenes se conozcan. “Muchos desconocen que cosas les gusta en sus vidas”, afirma. Por esta razón, la profesora sintetiza que “los adultos somos los responsables de criar, querer y cuidar a los niños más chicos”. “Hoy se reconoce que lo que me da placer es la pantalla”, añade Pérez.

Consejos para que los niños ocupen las pantallas de manera sana

En los colegios de Silicon Valley, los principales ejecutivos de las firmas tecnológicas, mantienen alejados a sus hijos de las pantallas.

Muchos de ellos no tienen un celular hasta los 12 años. Por ejemplo, Bill Gates, creador de Microsoft, acortó el tiempo de pantalla de sus hijos. “No tenemos los teléfonos en la mesa cuando estamos comiendo y no les dimos móviles hasta que cumplieron los 14 años”, afirmó en 2017.

“En casa limitamos el uso de tecnología a nuestros hijos”, explicó Steve Jobs, creador de Apple, en una entrevista en The New York Times en 2010.

En ese sentido, Carolina Pérez, aclara que los efectos de un celular -con el sistema de recompensa de la dopamina- genera el mismo efecto que una droga. “Es parecido al efecto de la heroína o cocaína”, cierra la docente.