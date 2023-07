Las distintas etapas de la vida consideran procesos diversos en los organismos de las mujeres.

Eso, a su vez, significa que existen necesidades para cada una, junto con las correspondientes maneras de abordarlas a nivel médico.

División en 5 rangos de edad:

1. Entre los 11 y 13 años es necesaria la primera visita con especialistas en ginecología, con el fin de conocer cómo funciona el cuerpo y el proceso de la pubertad, que involucra también el comienzo del ciclo menstrual (menarquia).

La ginecóloga Gigliola Cannoni, especialista de Medicop, fundamenta que: “El principal objetivo de este control es establecer una adecuada relación con la adolescente y su madre”.

2. Desde el inicio de la vida sexual, y hasta aproximadamente los 25 años, son necesarios los chequeos anuales para descartar y prevenir infecciones de transmisión sexual, como Clamidia y Gonorrea, según Cannoni.

También se recomiendan las consultas en caso de querer evitar un embarazo no deseado.

El médico ginecólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hugo Salinas, insta a que “no vayan a la farmacia sino que pregunten a nosotros, a las matronas respecto a lo que sería más aconsejable de utilizar”.

Lo anterior, según el especialista, se debe a las distintas características y antecedentes que la paciente puede tener. “Hay niñas que tienen intolerancia gástrica por anticonceptivos orales o contraindicación de estrógenos”, ejemplifica.

3. A partir de los 25 a 30 años, especialistas de Medicop recomiendan la prueba Papanicolau (PAP) con el fin de desestimar a tiempo la presencia de cáncer de cuello uterino, aunque la comunidad científica recomienda este examen desde el inicio de la vida sexual. Sin embargo, no solo es necesaria la visita ginecológica.

Con el fin de “entender los momentos en que hay desbalances hormonales, evitar el contacto con alérgenos o irritantes y también conocer el tipo de piel”, la especialista Magister en Salud Pública, Amaranta Luzoro estima conveniente consultar con dermatología, y también chequear preventivamente la presencia de lunares en la piel.

4. A partir de los 40 años es fundamental comenzar los chequeos mamarios, debido a que “aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer de mama a partir de esa fecha”, indica el Dr. Salinas.

Sin embargo, si la madre de una paciente ha sido diagnosticada con este tipo de cáncer, la mujer debe chequearse 10 años antes del diagnóstico de su madre.

Por otra parte, el sangrado menstrual podría comenzar a variar a los 40 años, lo que puede sugerir cambios en las hormonas de los ovarios, incontinencia urinaria e incluso, miomas uterinos.

5. A partir de los 60 años se recomienda la consulta con el área de Geriatría. En ocasiones no se le da importancia a esta visita, sin embargo, procesos como la menopausia generan cambios en la vida de las mujeres, los que precisan una visita.

“Se presentan en forma brusca, para las cuales la mujer no está preparada , no comprende lo que le pasa y no sabe a quién consultar” expresa Adela Herrera, jefa del Servicio de Geriatría en Clínica las Condes.

Por último, la comunidad médica llama a las mujeres a chequear su salud de manera periódica y acudir a especialistas ante sospechas de enfermedad.