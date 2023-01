Son diversas las causas que hacen que las personas, que no han dado a luz, produzcan leche. Un caso en TikTok derivó en una llamada de atención, por parte de un profesional de la salud, luego que un usuario publicó la forma en que expulsa el líquido de su pezon.

La prolactina, generada desde la glándula pituitaria o hipófisis, es una hormona poderosa, responsable de ese mágico vínculo entre madre y bebé que hace que este sea amamantado y se nutra con amor. La galactorrea, entonces, hace acto de presencia en la vida de seres que no tienen nada que ver en ese proceso natural.

Se trata de una situación poco conocida para la mayoría que vive inmersa en el día a día, sin imaginar que un porcentaje de seres humanos está lidiando con una condición socialmente compleja.

Si bien la naturaleza es sabia, de repente presenta algunos desequilibrios a superar para devolver el funcionamiento normal a quien lo necesite.

Esta nota, en la que nos auxiliaremos de casos e información científica, tiene por objetivo conocer más de esta situación que muchos afrontan en silencio, sobre todo, los hombres.

¿Qué es la galactorrea?

Antes de conocer esta condición, que no es una enfermedad, es necesario acudir a la ciencia.

La galactorrea, según Mayo Clinic, “es una secreción de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para la lactancia. La galactorrea por sí sola no es una enfermedad, pero puede ser un signo de un problema no diagnosticado. Generalmente, se produce en mujeres, incluso en aquellas que nunca han tenido hijos o después de la menopausia. Pero la galactorrea se puede producir en hombres e incluso en bebés”.

Entre los síntomas figuran una persistente secreción de leche en el o los pezones y esta puede ser inducida con la mano o salir de forma espontánea. Puede ocurrir en una o ambas mamas. Además, pueden presentarse dolores de cabeza y hasta problemas de visión.

En las mujeres, se experimentan periodos menstruales irregulares o la ausencia de estos.

Galactorrea y estimulación excesiva de pezones en el acto sexual

Cuando se presenta un panorama como el que describe la galactorrea, muchos se preguntan, ¿por qué se está propenso a esto?

Sus causas son tan diversas como curiosas, entre estas, trastornos en la glándula pituitaria o hipófisis, responsable tanto del crecimiento en los seres humanos, como de la generación de la hormona prolactina, que hace que las madres amamanten a sus hijos.

La oxitocina, o también llamada hormona del amor y de los comportamientos sentimentales, viene de esta glándula del tamaño de un guisante unida a una parte del encéfalo, que es denominada también un centro de control maestro en el cerebro humano, según medinlineplus.gov.

Si algo falla en dicho centro de mando cerebral, entonces se presenta un desequilibrio hormonal, dando paso a la secreción de leche materna sin importar que seas hombre o mujer que no ha dado a luz y hasta bebé.

Pero existen otra condiciones que pueden potenciar dicha secreción y una de ellas es la sobreestimulación de los pezones en pleno acto sexual, por lo que profesionales de la salud llaman a las parejas a tomar en cuenta ese dato.

Entre otras causas, consignadas en medios como 20minutos.es, se encuentran el consumo de opioides, sedantes, antidepresivos o antipsicóticos, el estrés, y lesiones en la médula espinal.

El tumor HIPOFISARIO más frecuente es el PROLACTINOMA. La sintomatología clásica incluye AMENORREA, INFERTILIDAD y GALACTORREA. El tratamiento farmacológico incluye a los AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS (bloquean la producción de prolactina): CABERGOLINA y BROMOCRIPTINA. pic.twitter.com/3CRQdjzpYS — Dr. Alexis Noguera (@DrLexSays) July 26, 2018

“En vez de subirlo a TikTok, yo iría al médico”

La cuenta de TikTok, @mrdoctorof, difundió el video en el que un usuario de esta red social se aprieta los pezones, con mediana fuerza, secretando una delgada línea de, al parecer, leche materna. El joven lo acompañó con el mensaje: “Para aclarar, soy vato (hombre)”.

El llamado de atención y explicación, generó una ola de reacciones, ya que confirmó que entre una de las causas, está el posible desequilibrio en la hipófisis.

“Sí, si puede ocurrir en los hombres, de hecho, hay reportes de casos donde los papás amamantan a los bebés y esto se da por el aumento de la hormona prolactina”, explicó @mrdoctorof.

Sin embargo, la explicación se tornó más compleja, al recordar que se puede tratar de algo mucho más difícil que debería resolverse en un consultorio y no exponerlo en las redes sociales.

“El problema es que si un hombre la secreta (leche materna), probablemente tenga una situación que se llama Prolactinoma. O sea, un tumor en el cerebro. Un tumor en la glándula hipofisaria. Por suerte, la mayoría son tumores benignos. Pero en vez de subirlo a TikTok, yo iría al médico. Un internista, es lo que yo te recomiendo”, cierra el emisor del mensaje, colocándose su estetoscopio.

Galactorrea: el padre que amamantó a su bebé

El portal de noticias de Univisión reunió algunos casos de hombres que amamantaron a sus bebés. Algunos, por motivos dolorosos para su familia.

Una de las historias más comentadas, fue la que llegó desde Sri Lanka (Asia Meridional) en 2014, cuando un padre de 38 años se vio en la necesidad, debido a que su esposa y madre de sus dos pequeñas hijas murió en el parto. Las dos recibieron leche materna de su progenitor.

“La mayor de mis hijas rechazo ser alimentada con leche artificial. Un día estaba tan preocupado, que para intentar que dejara de llorar, le ofrecí mi pecho. Entonces me di cuenta que yo era capaz de amamantarla”.

Uno de los médicos que confirmó la situación fue el Dr. Kamal Jayasinghe, actual Director Ejecutivo de la Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos de Sri Lanka. El profesional de la salud fue citado en referencia a la producción de prolactina en algunos hombres.

Otro de los casos tiene que ver con la situación de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, quienes al ser liberados sufrieron un desequilibrio hormonal (debido a la mala alimentación en cautiverio), lo que generó en ellos el aumento de la hormona prolactina y, por consecuencia, la producción de leche materna.