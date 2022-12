Alyssa una niña de 13 años, sería la primera persona en recuperarse de leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL), una variación de esta enfermedad que, hasta ahora, se consideraba incurable por la ciencia.

La pequeña fue parte de un estudio genético donde se editaron parte de sus genes para sanarla de la enfermedad.

Para lograrlo, a Alyssa se le administraron células T de un paciente sano previamente editadas para tratar su leucemia. Estas nuevas células se encargaron de destruir a las células cancerosas de su cuerpo sin atacarse a sí mismas.

Fue en el 2021 que a la niña de 13 años originaría de Reino Unido, se le diagnosticó con leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL), según recogió CNN.

Desde ese entonces, Alyssa fue sometida a una gran cantidad de intervenciones y tratamientos para hacer frente a la enfermedad. Sin embargo, ni la quimioterapia ni el trasplante de medula tuvieron efectos.

Tras tantos intentos fallidos, en mayo de este año la joven fue escogida para participar en el ensayo clínico TvT del University College de Londres. Ahí, donde fue la primera inscrita.

6 months ago, after all other treatments for T-cell acute lymphoblastic leukaemia had failed, Alyssa became the first person in the world to receive base-edited cell therapy as part of a clinical trial at GOSH & @UCLchildhealth. Meet Alyssa & the research team behind the trial 👇 pic.twitter.com/YwCQfnCJux

— Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) December 11, 2022