Señor Director:

Durante la celebración de Halloween, fui víctima de robo y fraude bancario masivo por varios millones de pesos, a manos de lo que a todas luces parece ser una banda de crimen organizado de origen venezolano.

En tiempos donde hasta sectores conservadores como Chile Vamos, supuestamente contrarios a la inmigración irregular, salen a colarse felices a tumultos venezolanos con tal de ganarse un par de votos, no puedo, sino sentir una gran frustración y desconexión con los políticos de izquierda y derecha, que hasta siento se burlan del abuso que yo y los chilenos en general sufrimos y hemos aguantado desde la génesis de esta crisis migratoria.

El periodo electoral reciente estuvo lleno de folletos y propaganda de todos los colores políticos que abusaron, cual panacea, de la palabra “seguridad”. Como santiaguino, preocupado por la crisis de seguridad producto de la inmigración irregular venezolana, me gustaría preguntarle a cierto alcalde electo -sin dar nombres-: ¿Me ayudarán? ¿Qué propone realmente para que no me vuelvan a robar así? ¿Y con qué cara lo hace?

Queremos actos concretos en contra de estas bandas criminales que vayan más allá de panfletos y palabras vacías. Ponga más cámaras, carabineros en las calles, refuerce la seguridad ciudadana, guardias pretorianas, lo que usted quiera, pero, por favor, dejen de abandonarnos.

El discurso se desborda.