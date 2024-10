Por Franco Travaglini

Gerente Comercial de Conecta Ingeniería

El reiterado aumento en las cuentas de electricidad en nuestro país es un problema complejo, que requiere atención y soluciones sostenibles a largo plazo.

Es por esto que el tema debe ser abordado con una mirada multifactorial y visión de futuro, siendo fundamental poner foco en tres factores clave para entender el problema y buscar posibles soluciones: el congelamiento de los precios desde el 2019; la deuda millonaria que tiene el sector eléctrico; y la realidad actual del cambio de la matriz eléctrica de Chile.

Estos puntos están relacionados, puesto que el congelamiento de los precios desde 2019 contribuyó a que la deuda creciera hasta 6 mil millones de dólares. Esto produjo que muchas distribuidoras pusieran en pausa todas las inversiones, debido a que afectó las proyecciones monetarias que tenían, perjudicando el desarrollo de mejoras necesarias en el sistema eléctrico nacional.

A esta deuda y congelamiento se le suma la reciente ley, que busca duplicar el subsidio eléctrico. El problema de este Subsidio es que se necesita financiar, y los mecanismos propuestos para financiarlo serán royalties e impuestos, afectando la rentabilidad de las empresas generadoras de energía y los grandes consumidores. Esto no solo impactará en los costos operativos, sino que también limitará el crecimiento y la producción.

En este aspecto existe la necesidad de abordar los problemas estructurales para avanzar, dentro de los que se encuentra el sinceramiento de los precios. Se trata de un tema controversial, pero que se debe revisar, porque no es sostenible mantener el actual precio de la electricidad, ya que no refleja los costos reales asociados a una matriz energética que está en transición hacia la carbono neutralidad, ya que el no sincerar pone en riesgo la mejora de la infraestructura y la matriz energética.

El sector y las autoridades deben enfocarse en invertir y atraer inversiones para mejorar la infraestructura eléctrica, ya sea con nuevas centrales, sistemas de control, líneas y tecnologías de almacenamiento de energía. Esto, lamentablemente, generará aumentos en las cuentas de la luz, lo que sin duda es una noticia poco auspiciosa, pero necesaria para realizar las transformaciones y así tener una matriz energética robusta y sostenible en el tiempo.