El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, sostuvo que Chile se encuentra ad portas de elegir como presidente a José Antonio Kast, asegurando que su opción es la mejor para derrotar a la carta del Frente Social Cristiano en una hipotética segunda vuelta.

En conversación con Radio Bío Bío de Concepción, Enríquez-Ominami apuntó que “está a días de ser Presidente de Chile un extremista (…) En la historia de Chile, el que llega primero a la primera vuelta siempre ha sido Presidente después, estadísticamente”.

Además, acotó que “lo que yo veo es a Boric bajando, a Provoste bajando, veo a Kast subiendo. Digo lo que veo en la calle (…) Puedo decir que yo voy al alza, mejor que en 2017 y que en 2013, no sé si como en 2009″.

Continuando su foco en José Antonio Kast, ME-O afirmó que “conozco gente progresista que va a votar por él, porque ya se cansaron de las protestas, y tienen algo de razón de no querer más protestas, pero lo que no saben es que con Kast lo único que va a haber es conflicto”.

“El 21 de noviembre no se elige Presidente, es falso, se elige a quien pasa a segunda vuelta a enfrentar a José Antonio Kast”, analizó la carta a La Moneda del PRO.

“Yo he visto encuestas, pero no les creo, que dicen que somos nosotros los más competitivos (…) Yo creo que a Kast hay que enfrentarlo denunciando esa frialdad que tiene. Esa cosa neutra, es crueldad, no es sapiencia, no es sabiduría, es crueldad”, enfatizó.

En ese sentido, ME-O siguió apuntando al militante del Partido Republicano, añadiendo que “proponerle a Chile más cárceles, disminuir el gasto fiscal, bajar la protección social, disminuir del 27 al 17% el impuesto a las empresas, es derechamente faltar a la verdad”.

“Los extremismos no se combaten con extrema izquierda, los extremismos se combaten con propuestas y las propuestas que hay al frente de Kast son espantosas; más inestabilidad, el no hacer imponer la ley y no aprobar el cuarto retiro”, manifestó, apuntando a los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste.

A ello, añadió que “lo que había que hacer era aprobar el cuarto retiro, unidos en la oposición, y haberle demostrado a Kast que está desconectado de la realidad”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: